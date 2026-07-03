Unai Simon chính thức ghi tên mình vào lịch sử các kỳ World Cup. Trong trận đấu thứ 63 khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha, thủ môn của Bilbao đã phá kỷ lục giữ sạch lưới của Iker Casillas.

Trước đó, Casillas có chuỗi 420 phút không để thủng lưới tại World Cup 2010, và thêm 43 phút ở World Cup 2014 – nơi anh bị Hà Lan chọc thủng lưới.

Unai Simon và các đồng đội ở trận gặp Áo. Ảnh: SeFutbol

Không chỉ tạo dấu ấn trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha, Unai Simon còn thiết lập một cột mốc của cả World Cup.

Unai Simon đã cán mốc 518 phút liên tiếp không để thủng lưới, qua đó lập chuỗi giữ sạch lưới dài nhất lịch sử giải đấu, vượt qua kỷ lục trước đó của Walter Zenga – 517 phút.

Unai Simon chưa phải vào lưới nhặt bóng kể từ khi Nhật Bản ghi bàn vào lưới anh ở Qatar 2022.

Trận đấu đáng quên tại vòng 1/8 với Maroc sau đó kết thúc với tỷ số 0-0. Tiếp đến là 3 trận vòng bảng tại World Cup 2026 gặp Cape Verde, Saudi Arabia và Uruguay, rồi toàn bộ hiệp một cùng hai phút đầu hiệp hai của trận gặp Áo.

Từng bị đặt dấu hỏi về vị trí số một trong khung thành Tây Ban Nha suốt những tháng gần đây, Unai Simon giờ đã khắc tên mình vĩnh viễn vào lịch sử bóng đá xứ bò tót lẫn World Cup.

Trong cuộc phỏng vấn sau khi thắng Áo 3-0, Unai Simon tỏ ra không quá coi trọng cột mốc cá nhân.

“Những sự ghi nhận cá nhân như thế này trong bóng đá với tôi không có quá nhiều ý nghĩa”, Unai Simon chia sẻ.

“Đây là môn thể thao tập thể. Cuối cùng thì cả 26 người chúng tôi đều cùng nhau bảo vệ khung thành mỗi ngày để không bị thủng lưới. Chìa khóa nằm ở sự chắc chắn của cả đội, từ Oyarzabal cho đến tôi.

Tôi chỉ là người đại diện cho thành tích này mà thôi. Công sức của cả tập thể thật phi thường. Hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục nối dài chuỗi trận giữ sạch lưới để khiến bất kỳ ai muốn phá kỷ lục này trong tương lai cũng phải gặp rất nhiều khó khăn.

Sẽ là tin vui nếu tôi không phải nhận bàn thua nào trong 4 trận đấu tiếp theo”.

(Nguồn: VTV)