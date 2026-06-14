Dự đoán bóng đá Hà Lan vs Nhật Bản, lượt trận đầu tiên bảng F World Cup 2026, 3h ngày 15/6: số chuyên gia chọn Nhật Bản thắng nhiều hơn Hà Lan và chỉ 1 chọn tỷ số hòa.
Xem video bàn thắng của McGinn (nguồn: VTV)
Đội hình ra sân
Haiti (4-4-2): Placide, Arcus, Ade, Delcroix, Experience, Louicius, Jacques, Bellegarde, Providence, Pierrot, Isidor.
Scotland (4-4-2): Gunn, Hickey, Hendry, Hanley, Robertson, Gannon-Doak, McTominay, Ferguson, McGinn, Shankland, Adams.
Bàn thắng: McGinn 29'
Pha lập công duy nhất của John McGinn đem về chiến thắng quan trọng 1-0 cho Scotland, trước đối thủ bị đánh giá thấp Haiti.
Bị đánh giá thấp hơn Hà Lan, nhưng Nhật Bản với lối chơi tập thể gắn kết sẽ gây ra nhiều khó khăn cho đoàn quân HLV Ronald Koeman.
Saibari và Vinicius Junior lần lượt ghi siêu phẩm, Brazil hòa 1-1 Maroc trong trận ra quân ở bảng C World Cup 2026 trên sân MetLife sáng nay.