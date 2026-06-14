Xem video bàn thắng của McGinn (nguồn: VTV)

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McGinn tỏa sáng đúng lúc - Ảnh: P.L

Đội hình ra sân

Haiti (4-4-2): Placide, Arcus, Ade, Delcroix, Experience, Louicius, Jacques, Bellegarde, Providence, Pierrot, Isidor.

Scotland (4-4-2): Gunn, Hickey, Hendry, Hanley, Robertson, Gannon-Doak, McTominay, Ferguson, McGinn, Shankland, Adams.

Bàn thắng: McGinn 29'