Mục tiêu đầu tiên của Hà Lan là giành vé vào vòng loại trực tiếp World Cup 2026, và lịch sử chỉ ra, đó gần như điều tất yếu: sắc cam bất bại trong 16 trận đấu vòng bảng World Cup, kể từ năm 1994.

Đoàn quân của HLV Ronald Koeman không nằm trong nhóm ứng viên vô địch giải đấu như Tây Ban Nha, Pháp, Anh và Bồ Đào Nha, nhưng họ được kỳ vọng sẽ chơi tốt và làm được điều gì đó.

Nhật Bản được đánh giá cao. Ảnh: Khel Now

Ẵm chiếc cúp vàng thế giới là điều mà người Hà Lan luôn khao khát và hướng đến, sau khi không ai rơi cảnh ‘về nhì’ nhiều như họ, với các thất bại trong trận chung kết 1974, 1978 và 2010.

Nhưng họ cần một phong độ ổn định và chắc chắn hơn, sau những trận giao hữu trồi sụt từ đầu năm: thắng 2-1 Na Uy và hòa 1-1 Ecuador hồi tháng 3, sau đó bất ngờ để thua 0-1 Algeria (3/6). Ở trận ‘hâm nóng’ cuối cùng, Hà Lan lấy lại tinh thần bằng chiến thắng 2-1 Uzbekistan, với cả 2 bàn (từ chấm 11m) đều do công của Gakpo.

Với một hàng công chưa thực sự sắc bén, Hà Lan được dự báo có trận đấu không dễ dàng trước thế lực bóng đá châu Á – Nhật Bản, đội hướng đến kỳ World Cup thứ 8 liên tiếp.

Đội bóng của HLV Hajime Moriyasu đang có phong độ cực tốt, thắng 6 trận giao hữu liên tiếp, bao gồm cả trước Brazil (3-2) và Anh (1-0).

Nhật Bản vượt qua vòng loại World Cup 2026 đầy thuyết phục, với 54 bàn – nhiều hơn bất cứ đội nào ở khu vực châu Á, và là đội đầu tiên cùng với 3 chủ nhà, giành vé tham dự. Đáng kể, ‘Samurai xanh’ chỉ để thủng lưới 3 bàn trong suốt hành trình này, cho thấy sự ổn định và chắc chắn của họ.

Đừng quên, tại World Cup 2022, Nhật Bản chơi cực tốt trước các đối thủ châu Âu, thắng cả Đức và Tây Ban Nha trước khi hòa Croatia và phải chịu thất bại cay đắng trên chấm 11m.

Xét về đối đầu giữa Hà Lan vs Nhật Bản, sắc cam nhỉnh hơn với 2 thắng, 1 hòa. Họ từng gặp nhau tại vòng bảng World Cup 2010 và Nhật để thua 0-1.

Cả Nhật Bản và Hà Lan đều sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn, cơ hội ghi bàn cho đội nào biết tận dụng sơ hở từ đối phương. Một trận đấu cần sự thận trọng khi đưa ra dự đoán kết quả.

Và Nhật Bản đã được cả chuyên gia bóng đá BBC lẫn ESPN lựa chọn giành chiến thắng trước Hà Lan. Cụ thể tỷ số dự đoán là : Hà Lan 1-2 Nhật Bản.

Trong khi đó, chuyên gia Sportskeeda dự đoán Hà Lan thắng 1-0, còn Sportsmole chọn tỷ số 2 đội hòa 2-2.

Đội hình dự kiến:

Hà Lan: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch; Summerville, Reijnders, Gakpo; Depay.

Nhật Bản: Suzuki; Taniguchi, Watanabe, H.Ito; Doan, Kamada, Tanaka, Nakamura; J.Ito, Kubo; Ueda.