3h ngày 15/6, sân Dallas:

Lọt vào bán kết EURO 2024, cùng với lần góp mặt ở tứ kết World Cup 2022, Hà Lan đang hướng tới mục tiêu tiến xa hơn nữa để chinh phục chức vô địch Thế giới đầu tiên trong lịch sử.

"Cơn lốc màu da cam" luôn được đánh giá cao trước các kỳ World Cup, nhưng họ cũng là đội giữ kỷ lục buồn khi ba lần về nhì, thất bại ở các trận chung kết năm 1974, 1978 và 2010.

Hà Lan thường được đánh giá cao khi bước vào World Cup - Ảnh: OnsOrange

Nhiệm vụ đầu tiên của Hà Lan tại giải đấu lần này là tiến vào vòng knock-out. Lịch sử đang ủng hộ họ, bởi đội bóng áo cam bất bại 16 trận vòng bảng World Cup liên tiếp kể từ năm 1994.

Tuy nhiên, đội bóng của HLV Koeman lại gây thất vọng ở loạt trận giao hữu gần đây. Họ thua tức tưởi Algeria ngay trên sân nhà, và may mắn vượt qua Uzbekistan 2-1 phút bù giờ.

Điểm yếu của Hà Lan lúc này thật trớ trêu lại là khâu tấn công. Họ thiếu một chân sút nhạy bén để làm chỗ dựa, trong bối cảnh cả Depay và Weghorst đều không còn sung sức.

Bên kia chiến tuyến, Nhật Bản tiếp tục khẳng định vị thế số 1 châu Á, góp mặt kỳ World Cup thứ tám liên tiếp. Vậy mà "những chiến binh Samurai xanh" chưa từng vượt qua vòng 1/8, kể cả khi được thi đấu trên sân nhà năm 2002.

Kém Hà Lan 10 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, đoàn quân của HLV Moriyasu đang sở hữu chuỗi phong độ cực kỳ ấn tượng, giành sáu chiến thắng liên tiếp.

Đáng chú ý, Nhật Bản lần lượt đánh bại Brazil và Anh, qua đó tạo đà tâm lý hưng phấn sau chiến dịch vòng loại thuyết phục.

Đội bóng xứ mặt trời mọc ghi tới 54 bàn thắng, nhiều nhất khu vực châu Á. Hàng công bùng nổ, Nhật Bản còn chắc chắn khâu phòng ngự, chỉ để thủng lưới ba lần suốt vòng loại.

Cặp đấu sẽ có nhiều màn đôi công hấp dẫn - Ảnh: SunSport

Sự cân bằng và ăn ý trong lối chơi làm tăng thêm kỳ vọng về một giải đấu xuất sắc của Samurai Blue.

Đây là lần thứ hai Nhật Bản đụng độ Hà Lan tại vòng chung kết World Cup, sau thất bại 0-1 ở Nam Phi hồi 2010.

Trong lịch sử, đại diện châu Á chưa từng đánh bại đoàn quân áo da cam. Tuy nhiên, cuộc chạm trán ở Dallas là cơ hội tốt để Nhật Bản thay đổi lịch sử.

Dự đoán: Nhật Bản thắng 2-1

Đội hình dự kiến

Hà Lan: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch; Summerville, Reijnders, Gakpo; Depay.

Nhật Bản: Suzuki; Taniguchi, Watanabe, H. Ito; Doan, Kamada, Tanaka, Nakamura; J. Ito, Kubo; Ueda.