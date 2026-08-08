Với việc bị Singapore chia điểm và chỉ đứng thứ 3 bảng A, tuyển Indonesia đã có tổng cộng 6 lần không vượt qua vòng bảng ASEAN Cup.
Xem video highlights Malaysia 1-0 Philippines (nguồn: FPT Play)
Đội hình ra sân
Malaysia: Ghani, Ahmad, Celvin, Shamsul, Danish, Wan Kuzain, Aguero, Paulo Josue, Sumareh, Pavithran, Haiqal
Philippines: Deyto, Ugelvik, Rontini, Sato, Mariona, Kekkonen, Muens, Nishioka, Mrowka, Reyes, Gayoso.
Bàn thắng: Pavithran 16'
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