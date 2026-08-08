Xem video highlights Malaysia 1-0 Philippines (nguồn: FPT Play)

Đội hình ra sân

Malaysia: Ghani, Ahmad, Celvin, Shamsul, Danish, Wan Kuzain, Aguero, Paulo Josue, Sumareh, Pavithran, Haiqal

Philippines: Deyto, Ugelvik, Rontini, Sato, Mariona, Kekkonen, Muens, Nishioka, Mrowka, Reyes, Gayoso.

Bàn thắng: Pavithran 16'