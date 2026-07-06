Video bàn thắng Mexico 3-2 Anh (nguồn: VTV)

Tuyển Anh vượt qua đồng chủ nhà Mexico với tỷ số 3-2 trong trận đấu giàu cảm xúc trên sân Azteca để giành quyền vào tứ kết World Cup 2026.

Sau hơn nửa giờ giằng co, Jude Bellingham trở thành người hùng với cú đúp trong vòng 98 giây, ở các phút 36 và 38, giúp “Tam sư” tạo lợi thế lớn. Trước khi hiệp 1 khép lại, Julian Quinones rút ngắn tỷ số xuống 1-2, mở ra màn rượt đuổi nghẹt thở. Ở thời gian bù giờ, Pickford chơi xuất thần.

Đầu hiệp 2, tuyển Anh gặp bất lợi khi Jarell Quansah nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi VAR vào cuộc.

Tuy nhiên, đội bóng của HLV Thomas Tuchel vẫn nới rộng cách biệt nhờ quả phạt đền thành công của Harry Kane, bắt nguồn từ cú phát bóng dài của Pickford.

Mexico không bỏ cuộc khi Raul Jimenez ghi bàn từ chấm 11 m, do chính Kane mắc lỗi, nhưng những nỗ lực ép sân dữ dội trong quãng thời gian còn lại không đủ giúp đội chủ nhà lật ngược tình thế.

Chiến thắng 3-2 đưa tuyển Anh vào tứ kết gặp Na Uy, còn Mexico trở thành đồng chủ nhà thứ hai dừng cuộc chơi, sau Canada.

Bàn thắng:

Mexico: Quinones 42', Raul Jimenez 69'/phạt đền.

Anh: Bellingham 36', 38', Kane 60'/phạt đền.

Thẻ đỏ: Quansah 54'.

Đội hình xuất phát:

Mexico (4-3-3): Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Mora, Lira, Romo; Alvarado, Jimenez, Quinones.

Anh (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Quansah, Guehi, O’Reilly; Declan Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Harry Kane.