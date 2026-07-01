Balogun bị truất quyền thi đấu trong chiến thắng gần đây của tuyển Mỹ trước Bosnia và Herzegovina, sau pha vào bóng với hậu vệ Tarik Muharemovic.

Thời điểm đó, tình huống phạm lỗi có vẻ không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, góc quay chậm cho thấy Balogun có động tác miết đinh giày vào chân đối phương.

Balogun đủ điều kiện ra sân trận gặp Bỉ - Ảnh: USMNT

Dù vậy, quyết định rút thẻ đỏ vẫn làm dấy lên làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội, khi nhiều người hâm mộ Mỹ kêu gọi hủy án phạt.

Chỉ ít ngày sau, mong muốn của CĐV nước đồng chủ nhà trở thành hiện thực. FIFA vừa xác nhận tạm hoãn án treo giò dành cho Balogun, đồng nghĩa tiền đạo này đủ điều kiện ra sân trong trận gặp Bỉ.

Ngay lập tức, Tổng thống Donald Trump lên tiếng ủng hộ quyết định này trên mạng xã hội Truth Social: "Cảm ơn FIFA vì đã làm điều đúng đắn và sửa chữa điều bất công lớn."

Thông báo chính thức, FIFA nêu rõ: "Theo Điều 27 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, việc thi hành án treo giò được tạm hoãn trong thời gian thử thách một năm.

Nếu Folarin Balogun tái phạm hành vi có tính chất và mức độ tương tự trong thời gian này, quyết định tạm hoãn sẽ bị hủy bỏ và án phạt được thi hành ngay lập tức."

Liên đoàn Bóng đá Mỹ cho biết: "Chúng tôi tôn trọng quyết định của Ủy ban Kỷ luật FIFA và thật vui khi Folarin Balogun đủ điều kiện thi đấu trận ngày mai.

Toàn đội đang tập trung hoàn toàn cho cuộc đấu với tuyển Bỉ và mong tiếp tục nhận được sự cổ vũ tuyệt vời từ người hâm mộ."