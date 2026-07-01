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Mexico,Video bàn thắng Mexico 2-0 Ecuador (nguồn: VTV)
Đội hình ra sân
Mexico: Rangel, Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo, Mora, Lira, Romo, Alvarado, Quinones, Jimenez.
Ecuador: Galindez, Hincapie, Pacho, Ordonez, Franco, Angulo, Vite, Caicedo, Yeboah, Valencia, Plata.
Bàn thắng: Quinones 22', Jimenez 31'
Thẻ đỏ: Hincapie 90'+5
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