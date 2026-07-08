Argentina trở thành nạn nhân của một Ai Cập thi đấu hiệu quả đến bất ngờ. Đội bóng của HLV Hossam Hassan thực hiện đúng đấu pháp với 3 cú sút trúng đích và đều đưa bóng vào lưới, dù 1 bàn sau đó bị VAR hủy bỏ.

Ở phút 58, Lisandro Martinez dâng cao nhận bóng sau khi phá vỡ tuyến pressing và bị hai cầu thủ Ai Cập áp sát gần cột cờ góc bên phần sân tấn công.

Trung vệ của Argentina để mất bóng và Ai Cập lập tức tổ chức phản công. Mohamed Salah tung đường chuyền tuyệt đẹp để Ziko ghi bàn, tưởng như nâng tỷ số.

Tình huống bàn thắng của Ai Cập bị hủy. Ảnh: ESPN

Ngay lập tức, toàn bộ băng ghế huấn luyện Argentina phản ứng dữ dội. Niềm vui của các cầu thủ Ai Cập nhanh chóng nhường chỗ cho sự hồi hộp khi tổ VAR gọi trọng tài Francois Letexier ra xem màn hình.

Sau vài chục giây kiểm tra, vị trọng tài người Pháp quyết định không công nhận bàn thắng vì xác định Attia đã giẫm lên chân Lisandro Martinez ở đầu pha bóng, cách khung thành ghi bàn hơn 80 mét.

Kể từ khi bắt đầu vòng knock-out World Cup 2026 đến nay, VAR can thiệp rất sâu vào cách trận đấu nhờ vào công nghệ và các cảm biến. Dù thích hay không thì cũng phải dần làm quen với điều đó.

Cựu trọng tài Eduardo Iturralde đánh giá: “Đây chỉ là một cú giẫm rất nhẹ, và theo cách hiểu về triết lý của VAR thì đáng ra không nên xem lại. Đó phải là tình huống để trọng tài trên sân tự đánh giá”.

Tranh cãi lớn thứ hai đến ở những phút bù giờ. Đầu tiên, Hany tạt bóng từ cánh phải vào vòng cấm. Trong pha tranh chấp, Alexis Mac Allister và Fathy va chạm quyết liệt, cầu thủ Ai Cập ngã xuống nhưng trọng tài không cắt còi.

Ngay sau đó, Salah rê bóng đối mặt Julian Alvarez xâm nhập vòng cấm. Tiền đạo của Atletico chạm được vào bóng, bóng mắc giữa hai chân Salah khiến anh mất thăng bằng, sau đó còn nhận thêm một tác động vào chân phải.

Việc sử dụng VAR cũng tùy theo giải đấu. Ảnh: Marca

Francois Letexier vẫn cho trận đấu tiếp diễn. Julian Alvarez lập tức phát động phản công và phần còn lại đã trở thành lịch sử với bàn thắng quyết định của Enzo Fernández.

Băng ghế huấn luyện Ai Cập nổi giận dữ dội. Letexier liên tục rút thẻ: 1 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ rồi thêm 1 thẻ vàng khác.

Điều khiến phía Ai Cập càng bất bình là VAR không hề can thiệp, cũng không yêu cầu trọng tài xem lại hai tình huống đòi phạt đền này.

Về điều này, ông Iturralde giải thích: “Vấn đề lớn nhất là trước đây Luật bóng đá luôn được áp dụng thống nhất trên toàn thế giới. Nhưng từ khi VAR xuất hiện, công cụ này lại được sử dụng mà không có một tiêu chí chung.

Kết quả là cầu thủ và người hâm mộ ngày càng bối rối vì mỗi giải đấu lại áp dụng VAR theo một cách khác nhau”.