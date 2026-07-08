VietNamNet cập nhật danh sách các cầu thủ ghi bàn tại World Cup 2026, đang ngày càng nóng bỏng và hấp dẫn về các vòng đấu cuối.
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Video Messi gỡ hòa 2-2 cho Argentina (nguồn: VTV)
Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi vòng tứ kết World Cup 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.
Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu VCK World Cup 2026, được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada, nhanh, đầy đủ và chính xác.
World Cup 2026 đã xác định đầy đủ 4 cặp đấu tứ kết, với sự góp mặt của nhiều ứng viên vô địch cùng những đội bóng tạo nên bất ngờ lớn.
Lionel Messi lập kỷ lục buồn trong trận gặp Ai Cập, với tình huống đá hỏng phạt đền thứ hai tại World Cup 2026.