VietNamNet cung cấp lịch thi đấu các môn thể thao tại SEA Games 33 đang được tổ chức tại Thái Lan, hôm nay ngày 15/12/2025.
Kết quả bóng đá SEA Games 33 hôm nay
|NGÀY
|GIỜ
|ĐỘI BÓNG
|TỶ SỐ
|ĐỘI BÓNG
|TRỰC TIẾP
| Vòng bán kết bóng đá nam
|15/12
|15:30
|U22 Việt Nam
|U22 Philippines
|VTV5, FPT Play
|20:00
|U22 Thái Lan
|U22 Malaysia
|VTV2, FPT Play
