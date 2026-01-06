Highlights U23 Việt Nam 2-0 U23 Jordan
Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn
Ghi bàn:
U23 Việt Nam: Đình Bắc (15' pen), Hiểu Minh (42')
Đội hình ra sân
U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Phi Hoàng (Văn Thuận 62'), Lê Phát, Thái Sơn (Quốc Cường 72'), Minh Phúc (Đức Anh 84'), Văn Khang (Anh Quân 72'), Xuân Bắc, Đình Bắc (Quốc Việt 72')
U23 Jordan: Murad Al Faluji, Ali Hajabi, Odeh Fakhouri, Arafat Al Haj, Ahmad Ayman, Mohammad Taha, Odeh Al-Fakhouri, Amin Al-Shanaineh, Moamen Al-Saket, Yousef Qashi, Baker Kalbouneh.