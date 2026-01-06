Video Đình Bắc 'xé lưới' U23 Jordan mở tỷ số cho U23 Việt NamTrọng tài chính Choi Hyun Jai xác định cầu thủ U23 Jordan để tay chạm bóng trong vòng cấm và quả phạt đền cho U23 Việt Nam. Trên chấm 11m, Đình Bắc không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho U23 Việt Nam.
Video Hiểu Minh nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Việt Nam
Ghi bàn:
U23 Việt Nam: Đình Bắc (15' pen), Hiểu Minh (42')
Đội hình xuất phát
U23 Việt Nam: Trung Kiên; Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Phi Hoàng, Xuân Bắc, Thái Sơn, Minh Phúc; Đình Bắc, Viktor Lê, Văn Khang.
U23 Jordan: Murad Al Faluji, Ali Hajabi, Odeh Fakhouri, Arafat Al Haj, Ahmad Ayman, Mohammad Taha, Odeh Al-Fakhouri, Amin Al-Shanaineh, Moamen Al-Saket, Yousef Qashi, Baker Kalbouneh.
Bị đánh giá thấp hơn U23 Jordan ở trận ra quân, U23 Việt Nam đứng trước thử thách lớn tại VCK U23 châu Á 2026, nơi mọi sai sót đều phải trả giá.
