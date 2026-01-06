Video Hiểu Minh nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Việt Nam

Trọng tài chính Choi Hyun Jai xác định cầu thủ U23 Jordan để tay chạm bóng trong vòng cấm và quả phạt đền cho U23 Việt Nam. Trên chấm 11m, Đình Bắc không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho U23 Việt Nam.