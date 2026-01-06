Kết quả VCK U23 châu Á 2026 mới nhất

Ngày Giờ (VN) Bảng Trận đấu Trực tiếp
06/01/2026 18:30 A U23 Việt Nam 2-0 U23 Jordan VTV, TV360
23:00 A U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan VTV, TV360
07/01/2026 18:30 C U23 Hàn Quốc vs U23 Iran VTV, TV360
18:30 B U23 Nhật Bản vs U23 Syria VTV, TV360
21:00 C U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon VTV, TV360
23:30 B U23 Qatar vs U23 UAE VTV, TV360
08/01/2026 18:30 D U23 Australia vs U23 Thái Lan VTV, TV360
21:00 D U23 Iraq vs U23 Trung Quốc VTV, TV360
09/01/2026 21:00 A U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam VTV, TV360
23:30 A U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia VTV, TV360
10/01/2026 18:30 C U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc VTV, TV360
18:30 B U23 UAE vs U23 Nhật Bản VTV, TV360
21:00 C U23 Iran vs U23 Uzbekistan VTV, TV360
23:30 B U23 Syria vs U23 Qatar VTV, TV360
12/01/2026 18:30 D U23 Trung Quốc vs U23 Australia VTV, TV360
21:00 D U23 Thái Lan vs U23 Iraq VTV, TV360
23:30 A U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam VTV, TV360
23:30 A U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan VTV, TV360
13/01/2026 18:30 C U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc VTV, TV360
18:30 C U23 Iran vs U23 Lebanon VTV, TV360
23:30 B U23 Nhật Bản vs U23 Qatar VTV, TV360
23:30 B U23 UAE vs U23 Syria VTV, TV360
15/01/2026 18:30 D U23 Iraq vs U23 Australia VTV, TV360
18:30 D U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc VTV, TV360

