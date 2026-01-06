Cung cấp lịch thi đấu của U23 Việt Nam tranh tài tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác.
Kết quả VCK U23 châu Á 2026 mới nhất
|Ngày
|Giờ (VN)
|Bảng
|Trận đấu
|Trực tiếp
|06/01/2026
|18:30
|A
|U23 Việt Nam 2-0 U23 Jordan
|VTV, TV360
|23:00
|A
|U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan
|VTV, TV360
|07/01/2026
|18:30
|C
|U23 Hàn Quốc vs U23 Iran
|VTV, TV360
|18:30
|B
|U23 Nhật Bản vs U23 Syria
|VTV, TV360
|21:00
|C
|U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon
|VTV, TV360
|23:30
|B
|U23 Qatar vs U23 UAE
|VTV, TV360
|08/01/2026
|18:30
|D
|U23 Australia vs U23 Thái Lan
|VTV, TV360
|21:00
|D
|U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
|VTV, TV360
|09/01/2026
|21:00
|A
|U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
|VTV, TV360
|23:30
|A
|U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
|VTV, TV360
|10/01/2026
|18:30
|C
|U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
|VTV, TV360
|18:30
|B
|U23 UAE vs U23 Nhật Bản
|VTV, TV360
|21:00
|C
|U23 Iran vs U23 Uzbekistan
|VTV, TV360
|23:30
|B
|U23 Syria vs U23 Qatar
|VTV, TV360
|12/01/2026
|18:30
|D
|U23 Trung Quốc vs U23 Australia
|VTV, TV360
|21:00
|D
|U23 Thái Lan vs U23 Iraq
|VTV, TV360
|23:30
|A
|U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
|VTV, TV360
|23:30
|A
|U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
|VTV, TV360
|13/01/2026
|18:30
|C
|U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
|VTV, TV360
|18:30
|C
|U23 Iran vs U23 Lebanon
|VTV, TV360
|23:30
|B
|U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
|VTV, TV360
|23:30
|B
|U23 UAE vs U23 Syria
|VTV, TV360
|15/01/2026
|18:30
|D
|U23 Iraq vs U23 Australia
|VTV, TV360
|18:30
|D
|U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
|VTV, TV360
U23 châu Á 2026 mang nhiều ý nghĩa hơn một giải đấu trẻ, khi U23 Việt Nam và U23 Thái Lan âm thầm đua tranh vị thế.