Chiến thắng 2-0 ở lượt đi giúp tuyển Việt Nam nắm lợi thế rất lớn trước Thái Lan trong cuộc đua đến chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Hai bàn thắng của Hai Long và Quang Hải tại Rajamangala đưa Những chiến binh sao vàng đến rất gần mục tiêu bảo vệ ngai vàng. Tuy nhiên, đây cũng chính là thời điểm thầy trò Kim Sang Sik cần tỉnh táo nhất ở cuộc đấu lượt về (20h00 ngày 26/8).

Thái Lan không còn gì để mất. “Voi chiến” buộc phải tấn công, phải tìm bàn thắng và gần như chắc chắn sẽ đẩy tốc độ trận đấu lên rất cao ngay từ những phút đầu. Với lợi thế trong tay, Việt Nam chỉ cần hòa để nâng cúp, nhưng không được phép chủ quan.

Có ít nhất 3 vấn đề cần đặc biệt lưu ý:

Vai trò Seksan Ratree

Seksan Ratree là một trong những cầu thủ trẻ đáng chú ý nhất của Thái Lan, khả năng tấn công đa dạng và từng có mặt tại ASEAN Cup 2024.

Việt Nam cần đặc biệt chú ý Seksan. Ảnh: FAT

Cầu thủ 23 tuổi có khả năng tự tạo cơ hội bằng những pha xử lý cá nhân, đồng thời nguy hiểm ở khả năng quan sát, đặc biệt là những lần đưa bóng vào khoảng trống phía sau hàng phòng ngự.

Ở lượt đi, Seksan từng có cú sút đưa bóng dội xà ngang, cho thấy khả năng tạo đột biến của anh. Anh cũng là một trong những cầu thủ trẻ mà HLV Anthony Hudson đặt nhiều kỳ vọng cùng Kakana Khamyok, Teerasak Poeiphimai và Yotsakorn Burapha.

Vì thế, hàng thủ Việt Nam có nhiệm vụ phải theo sát Seksan khi anh có bóng, cũng như phải đặc biệt cảnh giác với những pha di chuyển của các tiền đạo Thái Lan.

Chỉ một khoảnh khắc dâng đội hình thiếu hợp lý - vốn là hạn chế của hàng thủ Việt Nam tại giải - khoảng trống phía sau có thể trở thành cơ hội cho “Voi chiến” thách thức thủ môn Patrik Lê Giang.

Cuộc chiến thể lực

Thái Lan hiểu rằng thời gian không đứng về phía họ. Nếu muốn lật ngược tình thế, các học trò ông Hudson phải tạo sức ép từ sớm.

Thái Lan chọn lối đá thể lực. Ảnh: FAT

Có thể dễ dàng dự đoán kịch bản diễn ra trên sân Mỹ Đình: “Voi chiến” pressing mạnh, tranh chấp quyết liệt và liên tục đưa bóng về phía khung thành Việt Nam, thậm chí không thiếu những pha va chạm quyết liệt.

Sau lượt đi, chính Hudson cũng nhấn mạnh vấn đề thể lực và khả năng hồi phục khi chuẩn bị cho trận quyết định.

Do đó, Việt Nam cần vượt qua khoảng 15-20 phút đầu một cách an toàn.

Nếu HLV Kim Sang Sik giúp các cầu thủ áo đỏ kiểm soát được nhịp độ, và tránh bị cuốn vào cuộc đấu sức mà Thái Lan mong muốn, chức vô địch hoàn toàn nằm trong tay “Những chiến binh Sao Vàng”.

Cần sự bình tĩnh

Yếu tố tâm lý cực kỳ quan trọng. Thái Lan đang ở thế đường cùng, nên không có lý do để chơi an toàn. Khi cần bàn thắng, những pha tranh chấp quyết liệt, pressing sát người và va chạm liên tục có thể xuất hiện.

Việt Nam cần tránh rơi vào khiêu khích. Ảnh: FAT

Cầu thủ Việt Nam phải giữ cái đầu lạnh. Không phản ứng nóng, không để những tình huống va chạm làm mất tập trung và đặc biệt không tự đẩy mình vào những chiếc thẻ không đáng có.

Theo dữ liệu, Thái Lan dẫn đầu ASEAN Cup 2026 với 73 lần bị các trọng tài thổi phạt - so với 58 lần của Việt Nam.

Có thể thấy, các cầu thủ Thái Lan thường xuyên vào bóng rắn và cũng giỏi trong việc khiêu khích đối thủ.

Một trận đấu thông minh, bình tĩnh và kỷ luật có ý nghĩa hơn bất kỳ màn trình diễn đẹp mắt nào.

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn