Thông tin trận đấu U23 Việt Nam vs U23 UAE

Thời gian: 22h30 ngày 16/01/2026 (giờ Hà Nội)

Địa điểm: SVĐ Prince Abdullah Al-Faisal Sports City

Giải đấu: VCK U23 châu Á 2026

Kênh trực tiếp trên: TV360, VTV5, VTV Cần Thơ

Link xem tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Link xem trên TV360: https://tv360.vn/tv/9887?ch= 9887&ev=842749&es=2&col=rcm_ live_now§=RECOMMEND&page= home

Link xem trên VTV: Đang cập nhật...

Sau chiến thắng lịch sử trước U23 Saudi Arabia, U23 Việt Nam bước vào tứ kết với sự hưng phấn cao độ, khép lại vòng bảng bằng thành tích toàn thắng. Tuy nhiên, như thủ môn Trung Kiên nhấn mạnh, mọi kết quả đã qua cần được gác lại, bởi vòng knock-out không cho phép bất kỳ sai lầm nào.

Thực tế cho thấy thử thách mang tên U23 UAE là vô cùng khó khăn. Đại diện Tây Á vượt trội về thể hình, thể lực và sở hữu thành tích đối đầu áp đảo trước U23 Việt Nam, trong đó có chiến thắng 4-0 năm 2023. Dù chỉ đứng nhì bảng B, U23 UAE vẫn được đánh giá cao hơn về chuyên môn.

HLV Kim Sang Sik thừa nhận đã sớm nghiên cứu đối thủ, trong khi phía U23 UAE cũng dành sự tôn trọng lớn cho lối chơi kỷ luật của Việt Nam. Không bị ám ảnh bởi quá khứ, U23 Việt Nam bước vào trận đấu với tinh thần “chiến hết mình”, sẵn sàng tạo nên bất ngờ.

Thông tin lực lượng

U23 Việt Nam: Đang có lực lượng ổn nhất trong cuộc đối đầu này. Tuy nhiên, chúng ta đang có 7 cầu thủ dính thẻ vàng là Thái Sơn, Lý Đức, Minh Phúc, Anh Quân, Phi Hoàng, Công Phương và Đình Bắc. Nếu nhận thêm 1 thẻ vàng nữa, họ sẽ phải vắng mặt ở trận bán kết nếu giành quyền đi tiếp.

Tin vui cho U23 Việt Nam khi Thanh Nhàn đã trở lại, anh đã được tung vào sân ở những phút cuối trận đấu với U23 Saudi Arabia để bắt nhịp với trận đấu. Khả năng, Thanh Nhàn sẽ có mặt ở trận tứ kết, nhưng ra sân từ ghế dự bị.

U23 UAE: Có đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến trận U23 Việt Nam vs U23 UAE

U23 Việt Nam: Trung Kiên, Hiểu Minh, Lý Đức, Nhật Minh, Anh Quân, Xuân Bắc, Thái Sơn, Văn Khang, Quốc Việt, Lê Phát, Đình Bắc.

U23 UAE: Tawhid, Zamah, Amesimeku, Al Marzouqi, Akonnor, Hazim Mohammad, Sosu, Abdulaziz, Al Memari, Ndiaye, Al Menhali.

Highlights U23 Việt Nam 1-0 U23 Ả Rập Xê Út

