Video: I24News của Israel

Hãng thông tấn RT đưa tin, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) hôm 26/4 đã điều động trực thăng bay đến thị trấn Taybeh thuộc miền nam Lebanon để sơ tán thương binh. Trong khi công tác sơ tán diễn ra, các binh sĩ Israel có mặt tại đó bất ngờ phát hiện 2 chiếc UAV cảm tử đang tiếp cận vị trí của họ.

Camera gắn trên người của binh sĩ Israel có mặt gần hiện trường lúc vụ tấn công diễn ra cho thấy một vụ nổ lớn đã xảy ra sát vị trí chiếc trực thăng đang đậu.

UAV phát nổ gần vị trí chiếc trực thăng Israel đậu. Ảnh: I24News của Israel

Trong thông cáo đưa ra sau đó cùng ngày, IDF xác nhận cuộc tấn công bằng UAV cảm tử “nghi do nhóm vũ trang Hezbollah thực hiện” đã khiến binh sĩ Idan Fox z"l, 19 tuổi, thiệt mạng và 6 quân nhân Israel khác bị thương.