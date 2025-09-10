Theo Apple, iPhone 17 Pro được chế tác từ nhôm nguyên khối, khung unibody độc đáo bao bọc viên pin lớn nhất từ trước đến nay trên iPhone, mang lại thời lượng pin dài nhất đối với iPhone 17 Pro Max.

Ngoài ra, iPhone 17 Pro cũng sở hữu con chip mạnh mẽ nhất từng có trên iPhone được làm mát bằng hệ thống tản nhiệt hoàn toàn mới. Ceramic Shield bảo vệ cả mặt trước lẫn mặt sau, trong khi màn hình có khả năng chống xước gấp 3 lần.

Hệ thống camera tiên tiến nhất từ trước đến nay hỗ trợ quay ProRes RAW, với cảm biến lớn hơn 56% và khả năng zoom quang học chất lượng 8x, đưa bạn đến gần hành động hơn bao giờ hết.

Đây cũng là chiếc điện thoại đầu tiên hỗ trợ genlock, cho phép đồng bộ video chính xác, tạo nên hiệu ứng điện ảnh chuẩn Hollywood.

iPhone 17 Pro có giá từ 1.099 USD (256GB), trong khi iPhone 17 Pro Max có giá khởi điểm 1.199 USD (256GB).

(Theo Apple)