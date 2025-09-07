Theo Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/9 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh pháo binh nước này tập kích nhiều khí tài và cứ điểm của Ukraine ở mặt trận Dnipropetrovsk.

"Trong khi giao tranh, các đơn vị thuộc nhóm tác chiến Vostok đã phát hiện ra vị trí của một kíp pháo binh và nhiều cứ điểm của đối thủ trong các rừng cây. Pháo tự hành Msta-S sau đó đã được triển khai để tấn công chính xác vào các mục tiêu này, gây ra thiệt hại lớn cho đối thủ", phía Nga cho biết.

2S19 Msta-S là một trong những loại pháo được Nga sử dụng nhiều nhất trong chiến dịch quân sự đặc biệt, dẫn tới việc con số tổn thất tương đối cao. Báo cáo của trang theo dõi quân sự Oryx tiết lộ, Moscow đã mất 247 hệ thống Msta-S kể từ năm 2022.

Pháo tự hành Msta-S của Nga tấn công khí tài và cứ điểm của Ukraine. Video: Zvezda

2S19 Msta-S được phát triển từ những năm 1980, là một trong những loại pháo phổ biến nhất trong biên chế quân đội Nga. Loại pháo này sử dụng động cơ diesel V84-A, tốc độ tối đa đạt 60 km/h trên địa hình bằng phẳng. Điểm nổi bật của Msta-S là hệ thống nạp đạn bán tự động và thiết bị khử khói.

Vũ khí chính của Msta-S là khẩu pháo 2A64 152mm, có thể khai hỏa liên tục 8 phát/phút. Tầm bắn tối đa của loại pháo này là 24,7km nếu sử dụng đạn nổ phân mảnh HE-FRAG. Nếu sử dụng các loại đạn tăng tầm, tầm tấn công của Msta-S có thể được cải thiện.