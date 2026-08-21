Báo Ukrainska Pravda trích dẫn một thông điệp đăng tải trên mạng xã hội hôm 20/8 của ông Koretskyi cho biết: "Bộ Tài chính có nhiệm vụ rõ ràng là đẩy nhanh quá trình bán Sense Bank. Quá trình này phải đảm bảo tính minh bạch, tính cạnh tranh và hiệu quả cao nhất".
Thủ tướng Ukraine nhấn mạnh Bộ Tài chính cũng có trách nhiệm phối hợp với Ngân hàng Nhà nước để giải quyết mọi vấn đề tồn đọng tại Sense Bank và đảm bảo cơ chế quản trị doanh nghiệp minh bạch, chất lượng cao. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán ngân hàng này sẽ được bổ sung cho ngân sách quốc phòng của Ukraine.
Ông Koretskyi có thông báo trên sau khi Cục Chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) ngày 19/8 đã tiến hành khám xét văn phòng hội đồng giám sát của Sense Bank, bao gồm cả nơi làm việc của Chủ tịch hội đồng giám sát Mykola Hladyshchenko, người vừa bị đình chỉ chức vụ.
NABU và Văn phòng Công tố viên chuyên trách chống tham nhũng (SAPO) đã phát hiện một âm mưu phạm tội liên quan đến việc tổ chức rửa tiền để nộp tiền bảo lãnh cho cựu Bộ trưởng Năng lượng và Tư pháp Herman Halushchenko.
Theo báo Ukrainska Pravda, Sense Bank hiện là ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước. Ngân hàng này tuyên bố đang hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và cung cấp thông tin cần thiết. Tuy nhiên, ngân hàng từ chối công bố các chi tiết cụ thể với lý do các quy định hạn chế tiết lộ thông tin điều tra ở giai đoạn trước xét xử.