Theo trang tin Defense Express, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 3/12 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh pháo binh nước này tập kích một hệ thống tác chiến điện tử hiếm của Nga ở tiền tuyến. Thời gian và địa điểm cụ thể của cuộc tập kích không được tiết lộ.

"Lữ đoàn Chornyi Lis đã tìm ra vị trí của hệ thống R-330Zh Zhitel giữa rừng cây. Đơn vị pháo binh sau đó đã thực hiện đòn tấn công chính xác, khiến phương tiện của Nga mất đi khả năng hoạt động. Cuộc tập kích này đánh dấu một bước thụt lùi đáng kể đối với năng lực cảnh báo của đối phương trong khu vực", phía Ukraine cho biết.

Pháo binh Ukraine bắn nổ hệ thống R-330Zh Zhitel của Nga. Video: Defense Express

R-330Zh Zhitel là hệ thống tác chiến điện tử tương đối hiếm của Nga. Báo cáo của trang theo dõi quân sự Oryx tiết lộ rằng Moscow đã mất khoảng 23 hệ thống kiểu này kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Đáng chú ý, mỗi tổ hợp R-330Zh Zhitel có giá khoảng 10 triệu USD.

R-330ZH Zhitel là hệ thống gây nhiễu di động do công ty Protek của Nga phát triển đầu thập niên 2010 và chính thức được các lực lượng vũ trang Moscow sử dụng từ tháng 3/2014. Hệ thống này có thể làm nghẽn mạng lưới liên lạc vệ tinh và điện thoại di động hở tần số từ 100 - 2.000 MHz, bao phủ một khu vực có bán kính từ 20 - 30km.

Theo giới quan sát, R-330Zh Zhitel là hệ thống thường được Nga triển khai để làm nhiễu kết nối internet vệ tinh Starlink ở Ukraine.