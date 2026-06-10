Theo kênh Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/6 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A để tập kích một cứ điểm của Ukraine tại mặt trận Sumy.

"Đơn vị máy bay không người lái (UAV) trinh sát đã phát hiện một cứ điểm kiên cố của Ukraine được ngụy trang trong rừng cây. Sau khi xác định được tọa độ, hệ thống TOS-1A đã được triển khai trong đêm để tấn công mục tiêu. Các hình ảnh sau đó xác nhận mục tiêu đã bị phá hủy hoàn toàn", phía Nga cho biết.

"Hỏa thần" TOS-1A của Nga bắn cháy cứ điểm Ukraine ở Sumy. Video: Zvezda

TOS-1A Solntsepyok là pháo phản lực nhiệt áp được Nga đưa vào biên chế hoạt động từ năm 2003 và là bản cải tiến của mẫu TOS-1 có từ thời Liên Xô. Hệ thống này sử dụng chung khung gầm với xe tăng T-72, có tổng trọng lượng đạt 44,3 tấn; dài 7,3m; rộng 3,6m và cao 3,07m. TOS-1A có tốc độ bắn 24 viên trong 12 giây và tốc độ di chuyển tối đa 60 km/h, qua đó tạo ra sự linh hoạt trên tiền tuyến.

TOS-1A dùng tên lửa có đường kính 220mm. Khi tên lửa này phát nổ, khối hóa chất gây cháy nặng 45kg ở phần đầu tên lửa sẽ bung ra trong phạm vi giới hạn. Những chất này sẽ đốt cháy trong chớp mắt toàn bộ oxy trong không gian hẹp với nhiệt độ lên tới 1.000°C, đủ để tiêu diệt bộ binh của đối phương đang ẩn nấp trong các công sự, hầm ngầm hoặc hang động.