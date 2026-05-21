Theo kênh truyền hình Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/5 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh đơn vị pháo binh thuộc Nhóm tác chiến Trung tâm tập kích một cứ điểm của Ukraine ở mặt trận Dnipropetrovsk.

"Lực lượng máy bay không người lái (UAV) trinh sát đã phát hiện ra cứ điểm của Ukraine trong một cánh rừng. Tọa độ sau đó đã được gửi cho đơn vị pháo tự hành Msta-S và đòn tấn công chính xác từ khoảng cách 20km đã đánh sập cơ sở của đối phương", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Pháo tự hành 2S19 Msta-S Nga đánh sập cứ điểm của Ukraine tại tiền tuyến Dnipropetrovsk. Video: Zvezda

2S19 Msta-S được phát triển từ những năm 1980, là một trong những loại pháo phổ biến nhất trong biên chế quân đội Nga. Loại pháo này sử dụng động cơ diesel V84-A, tốc độ tối đa đạt 60 km/h trên địa hình bằng phẳng. Điểm nổi bật của Msta-S là hệ thống nạp đạn bán tự động và thiết bị khử khói.

Vũ khí chính của Msta-S là khẩu pháo 2A64 152mm, có thể khai hỏa liên tục 8 phát/phút. Tầm bắn tối đa của loại pháo này là 24,7km nếu sử dụng đạn nổ phân mảnh HE-FRAG. Nếu sử dụng các loại đạn tăng tầm, phạm vi tấn công của Msta-S có thể được cải thiện.