Video: Militarnyi/HEM

Theo đoạn video được trang Militarnyi trích dẫn từ tài khoản “HEM” của mạng xã hội X hôm 15/1, các binh sĩ Thái Lan đang trong quá trình huấn luyện hoặc làm quen với hệ thống robot quân sự D-Iron RCV.

Dựa trên hình ảnh được công bố, khung gầm của D-Iron RCV là Hệ thống bộ binh lai mô-đun theo dõi (Tracked Hybrid Modular Infantry System) được Tập đoàn Milrem Robotics của Estonia thiết kế, trong khi module tác chiến lắp trên D-Iron RCV là hệ thống R400S do Công ty Electro Optic Systems của Australia phát triển.

UGV D-Iron RCV trong quá trình thử nghiệm hoặc huấn luyện. Ảnh: Militarnyi/HEM

Nhật báo Thairath cho hay, D-Iron Robotic Combat Vehicle (RCV) là phương tiện mặt đất không người lái (UGV) được phát triển bởi Viện Nghiên cứu công nghệ quốc phòng Thái Lan cùng hai tập đoàn nước ngoài là Milrem Robotics và Electro Optic Systems nhằm mục đích “đại diện cho hệ thống vũ khí trong tương lai của quân đội Thái Lan”.

Module R400S của D-Iron RCV có vũ khí chính là pháo M230LF sử dụng đạn 30mm có tốc độ bắn đạt 200 phát/phút với tầm bắn xa nhất là 4.000m. Ngoài ra, thiết bị quang học lắp trên module này có thể quan sát mục tiêu cả ngày lẫn đêm với khoảng cách lần lượt là 12.000m và 13.700m thông qua camera nhiệt. Tổng trọng lượng của module là 455kg.

Module tác chiến R400S. Ảnh: Electro Optic Systems

Kíp tác chiến của D-Iron RCV gồm 2 binh sĩ với một người phụ trách điều khiển khí tài trong khi người còn lại sẽ vận hành vũ khí. Theo thời giá tháng 1/2026, UGV D-Iron RCV có giá khoảng 60 – 70 triệu Bath/chiếc (50,2 – 58,5 tỷ VND).