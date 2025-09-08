Video: CCTV 13

Trong một phóng sự do Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đăng tải cuối tuần trước, các phóng viên của đài này đã có dịp chiêm ngưỡng và tiếp cận thông tin về những khí tài mặt đất không người lái (UGV) đã xuất hiện trong lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II, tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh vào sáng 3/9.

Đội hình UGV quân sự tham gia duyệt binh hôm 3/9 ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: CCTV 13

Trả lời phỏng vấn của báo giới, sĩ quan Đỗ Kiếm thuộc Đội tác chiến không người lái trên bộ của Trung Quốc nói, trong những năm gần đây, các hệ thống không người lái trên chiến trường đã chuyển vai trò chính từ “hỗ trợ sang tấn công”.

Một UGV chiến đấu trong lễ duyệt binh hôm 3/9 ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: CCTV 13

Sĩ quan Đỗ cho biết: “Trước tiên, các hệ thống UGV có kích thước tương đối nhỏ, chủ yếu xét đến tính linh hoạt và khả năng ẩn nấp. Nhưng về mặt chức năng, chúng không thua kém các khí tài có người lái. Các UGV cũng có thể phối hợp với sĩ quan và binh sĩ chiến đấu ở tiền tuyến, từ đó tạo nên tính phối hợp hiệu quả tác chiến mạnh mẽ hơn. Các phương tiện này được trang bị nhiều camera khác nhau nhằm cung cấp cho lực lượng ở hậu phương góc nhìn trên chiến trường tốt hơn”.

Cận cảnh mặt trước UGV chiến đấu của Trung Quốc. Ảnh: CCTV 13

Phóng viên CCTV sau đó đã mô tả ngoại hình của loại robot rà phá bom mìn và xử lý vật liệu nổ trong đội hình UGV tham gia lễ duyệt binh 3/9 “khá độc đáo” và hỏi sĩ quan Đỗ về tính năng của khí tài này.

“Phần khung gầm bánh xích của UGV rà phá mìn cho phép khí tài thích nghi với nhiều môi trường chiến đấu khác nhau, từ núi cao, rừng rậm cho đến đô thị. Loại UGV này có thể thực hiện các nhiệm vụ như rà phá bom mìn và xử lý chất nổ cũng như mở đường, từ đó giảm thiểu thương vong về người cho các đội rà phá ở tiền tuyến”, sĩ quan Đỗ nhấn mạnh.