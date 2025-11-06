Theo trang tin quân sự Militarnyi, quân đội Ukraine ngày 4/11 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh binh lính nước này ngăn chặn thành công nỗ lực vượt sông Vovcha của một đơn vị thiết giáp Nga tại tiền tuyến Dnipropetrovsk.

"Các xe thiết giáp của Nga muốn thực hiện cuộc vượt sông vào thời điểm sương mù dày đặc để tránh bị phát hiện. Đợt tiến công của đối thủ được phát động từ làng Yalta, với mục tiêu là đột phá vào vị trí phòng thủ của chúng tôi ở làng Filiya. Tuy vậy, khu vực quanh sông Vovcha đã được rải mìn dày đặc, khiến các phương tiện của Nga phát nổ và mắc kẹt dưới lòng sông. Các UAV cảm tử sau đó đã được triển khai để đánh chìm chúng", phía Ukraine cho biết.

Xe tăng và xe bọc thép Nga bị mắc kẹt khi vượt sông bất thành. Video: Militarnyi

Báo cáo ban đầu của Ukraine cho hay, các phương tiện được Nga triển khai trong nỗ lực vượt sông bao gồm 2 xe tăng T-72B3 và 3 xe bọc thép chở quân.

T-72 là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực của Nga. Chiến xa này dài 9,53m, rộng 3,46m, cao 2,19m và có trọng lượng cơ bản 41 tấn. Với động cơ diesel V-84-1 công suất 780 mã lực, T-72 có thể đạt tốc độ tối đa 60 km/h trên địa hình bằng phẳng.

Về mặt hỏa lực, T-72 được trang bị một pháo nòng trơn 125mm 2A46M, tốc độ nhả đạn tối đa 8 phát/phút. Bên cạnh đó là một súng 12,7mm NSV và một súng máy đồng trục 7,62mm trên tháp pháo. Phần giáp của T-72 được thay đổi theo từng phiên bản, nhưng đều có khả năng bảo vệ trước các loại đạn chống tăng phổ thông. Một xe tăng T-72 phiên bản mới như B3 có giá từ 3-4 triệu USD.