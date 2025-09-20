Theo trang tin tức quân sự Defense Express, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 20/9 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này sử dụng UAV để tấn công, phá hủy 2 xe tăng T-72 của Nga trên tiền tuyến.

"Chiến dịch do Trung đoàn tấn công độc lập số 224 thực hiện. Xe tăng T-72BV đầu tiên bị phá hủy gần như ngay lập tức khi UAV cảm tử đánh trúng kho chứa đạn dược của chiến xa, tạo ra một vụ nổ lớn. Với xe tăng T-72B3M thứ hai, chúng tôi thì phải sử dụng nhiều UAV cảm tử hơn để nhắm vào các điểm yếu như tháp pháo và động cơ. Xe tăng này bị vô hiệu hóa dù không bốc cháy dữ dội", phía Ukraine cho biết.

Theo truyền thông Ukraine, 2 xe tăng T-72 có giá khoảng 6 triệu USD nên việc mất chúng là tổn thất không nhỏ đối với quân Nga.

UAV cảm tử Ukraine tập kích 2 xe tăng T-72 của Nga. Video: Defense Express

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3M là phiên bản cải tiến của xe tăng T-72B3, do nhà máy Uralvagonzavod của Nga nghiên cứu và phát triển. Xe tăng này có cấu hình tương tự như T-72, với khoang điều khiển ở phía trước thân xe, khoang chiến đấu ở giữa, động cơ và hệ thống truyền động ở phía sau thân xe.

Vũ khí chính của T-72B3M là pháo nòng trơn 2A46M5 125mm, kết hợp với hệ thống điều khiển hỏa lực 1A40-4, hệ thống ngắm Sosna-U. Tên lửa dẫn đường trang bị cho phiên bản xe tăng hiện đại hóa T-72B3M có thể tiêu diệt các mục tiêu tĩnh và di động cả ngày lẫn đêm ở cự ly lên tới 5.000m.

Xe tăng T-72BV là một biến thể hiện đại hóa của dòng T-72B, được Liên Xô phát triển từ thập niên 1980. Điểm nổi bật nhất của phiên bản này là được trang bị giáp phản ứng nổ (ERA) Kontakt-1, giúp tăng khả năng bảo vệ trước đạn chống tăng có đầu nổ xuyên lõm (HEAT).