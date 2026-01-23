Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2026 - Cung cấp lịch thi đấu trận chung kết và tranh hạng Ba U23 châu Á 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác.
Xem video bàn thắng của Quốc Việt:
Đội hình ra sân
U23 Việt Nam: Văn Bình, Đức Anh, Nhật Minh, Văn Hà, Anh Quân, Phi Hoàng, Thái Sơn, Quốc Cường, Đình Bắc, Văn Thuận, Quốc Việt.
U23 Hàn Quốc: Jae Yun, Min Jun, Hyun Seo, Hyun Tae, Dong Jin, Ji Hun, Do Hyun, Min Ha, Jae Sang, Seung Bae, Seok Hwan.
Bàn thắng: Quốc Việt 30'
Sau thất bại ở bán kết, U23 Việt Nam bước vào trận tranh hạng ba với nhiều khó khăn, nhưng vẫn còn cơ hội khép lại giải đấu bằng dấu ấn tích cực.
