Xem video bàn thắng của Quốc Việt:

Quốc Việt mở tỷ số cho U23 Việt Nam - Ảnh: Ted Trần

Đội hình ra sân

U23 Việt Nam: Văn Bình, Đức Anh, Nhật Minh, Văn Hà, Anh Quân, Phi Hoàng, Thái Sơn, Quốc Cường, Đình Bắc, Văn Thuận, Quốc Việt.

U23 Hàn Quốc: Jae Yun, Min Jun, Hyun Seo, Hyun Tae, Dong Jin, Ji Hun, Do Hyun, Min Ha, Jae Sang, Seung Bae, Seok Hwan.

Bàn thắng: Quốc Việt 30'