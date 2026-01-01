Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn

Bàn thắng:

U23 Việt Nam: Quốc Việt 30', Đình Bắc 71'

U23 Hàn Quốc: Tae Won 69', Min Ha 90'+7

Thẻ đỏ: Đình Bắc 86'

Đội hình ra sân

U23 Việt Nam: Văn Bình, Đức Anh, Nhật Minh, Văn Hà (Minh Phúc 63'), Anh Quân, Phi Hoàng (Văn Khang 59'), Thái Sơn, Quốc Cường, Đình Bắc, Văn Thuận, Quốc Việt (Công Phương 46').

U23 Hàn Quốc: Jae Yun, Min Jun, Hyun Seo, Hyun Tae, Dong Jin, Ji Hun, Do Hyun, Min Ha, Jae Sang, Seung Bae, Seok Hwan.