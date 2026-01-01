Chiến thắng trước U23 Hàn Quốc giúp U23 Việt Nam nhận “cơn mưa” lời khen từ CĐV Đông Nam Á, ghi dấu ấn mạnh mẽ về bản lĩnh và sự trưởng thành.
Bàn thắng:
U23 Việt Nam: Quốc Việt 30', Đình Bắc 71'
U23 Hàn Quốc: Tae Won 69', Min Ha 90'+7
Thẻ đỏ: Đình Bắc 86'
Đội hình ra sân
U23 Việt Nam: Văn Bình, Đức Anh, Nhật Minh, Văn Hà (Minh Phúc 63'), Anh Quân, Phi Hoàng (Văn Khang 59'), Thái Sơn, Quốc Cường, Đình Bắc, Văn Thuận, Quốc Việt (Công Phương 46').
U23 Hàn Quốc: Jae Yun, Min Jun, Hyun Seo, Hyun Tae, Dong Jin, Ji Hun, Do Hyun, Min Ha, Jae Sang, Seung Bae, Seok Hwan.
Chiến thắng trước U23 Hàn Quốc không chỉ mang về hạng Ba, mà còn giúp U23 Việt Nam xác lập kỷ lục ghi bàn mới tại U23 châu Á.
U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc với tỷ số 7-6 trên chấm luân lưu (sau khi hòa 2-2 trong 120 phút) để kết thúc VCK U23 châu Á ở vị trí thứ ba.
Kiên cường cầm hòa U23 Hàn Quốc trong 120 phút chính thức, U23 Việt Nam xuất sắc giành hạng ba U23 châu Á 2026 sau khi thắng 7-6 trên chấm luân lưu.
