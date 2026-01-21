U23 Việt Nam không thể vào chung kết giải U23 châu Á 2026 sau khi để thua 0-3 trước U23 Trung Quốc. Một trận thua tâm phục khẩu phục, dẫu cũng có nhiều tiếc nuối.
Trong ngày thi đấu kém còi của Haaland cùng các đồng đội, Man City đã phải hứng chịu thất bại 1-3 trên sân Bodo Glimt.
HLV Kim Sang Sik thừa nhận những diễn biến trận thua U23 Trung Quốc ở bán kết giải U23 châu Á 2026 nằm ngoài kế hoạch của U23 Việt Nam.
HLV Antonio Puche rất hài lòng với màn thể hiện và kết quả trận đấu, đồng thời khẳng định U23 Trung Quốc chơi ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với U23 Việt Nam.
Sau thất bại ở bán kết U23 châu Á, U23 Việt Nam nhận được làn sóng động viên mạnh mẽ từ CĐV Đông Nam Á trước trận tranh hạng ba gặp U23 Hàn Quốc.