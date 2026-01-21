editorial_uefa_com fc_internazionale_milano_v_arsenal_fc_ _uefa_champions_league_2025_26_league_phase_md7 (5).jpg
Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm
Ngay phút thứ 10, Gabriel Jesus đã chớp thời cơ đá nối nhanh mở tỷ số
Đồng đội chúc mừng Jesus
Tuy thế, Inter lập tức gỡ hòa nhờ cú đại bác tầm xa từ chân Sucic
Phút 31, từ pha dàn xếp phạt góc, lại là Jesus xé lưới Inter Milan
45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về Arsenal
Sang hiệp hai, đội chủ nhà cố gắng vùng lên tìm bàn gỡ
Mặc dù vậy, họ dính thêm đòn hồi mã thương ở phút 84
Gyokeres vào sân thay người ghi bàn ngoài vòng cấm ấn định chiến thắng 3-1 cho Pháo thủ
Arsenal toàn thắng 8 trận liền ở Champions League 2025/26 

Nguồn ảnh: Uefa, AFC

Kết quả
League Stage - 7
20/01/2026 22:30:00 Kairat Almaty 1 - 4 Club Brugge KV
21/01/2026 00:45:00 Bodo/Glimt 3 - 1 Manchester City
21/01/2026 03:00:00 Real Madrid 6 - 1 Monaco
21/01/2026 03:00:00 Sporting CP 2 - 1 Paris Saint Germain
21/01/2026 03:00:00 FC Copenhagen 1 - 1 Napoli
21/01/2026 03:00:00 Villarreal 1 - 2 Ajax
21/01/2026 03:00:00 Olympiakos Piraeus 2 - 0 Bayer Leverkusen
21/01/2026 03:00:00 Tottenham 2 - 0 Borussia Dortmund
21/01/2026 03:00:00 Inter 1 - 3 Arsenal