Xem video highlights U23 Việt Nam 2-2 U23 Hàn Quốc (pen 7-6):
Đội hình ra sân
U23 Việt Nam: Văn Bình, Đức Anh, Nhật Minh, Văn Hà (Minh Phúc 63'), Anh Quân, Phi Hoàng (Văn Khang 59'), Thái Sơn, Quốc Cường, Đình Bắc, Văn Thuận, Quốc Việt (Công Phương 46').
U23 Hàn Quốc: Jae Yun, Min Jun, Hyun Seo, Hyun Tae, Dong Jin, Ji Hun, Do Hyun, Min Ha, Jae Sang, Seung Bae, Seok Hwan.
Bàn thắng: Quốc Việt 30', Đình Bắc 71' - Tae Won 69', Min Ha 90'+7
Thẻ đỏ: Đình Bắc 86'
Kết thúc
Penalty
Trong loạt "đấu súng" căng thẳng, 6 cầu thủ Hàn Quốc đều thực hiện thành công. Bên kia chiến tuyến, Văn Khang, Minh Phúc, Quốc Cường, Ngọc Mỹ, Nhật Minh, Xuân Bắc cũng không cho thủ môn Jae Yun cơ hội cản phá.
Đến lượt sút thứ 7, Hyun Seo không khuất phục được thủ môn Cao Văn Bình trên chấm 11m. Ở quả đá quyết định, Thanh Nhàn dứt điểm quyết đoán đem về chiến thắng 7-6 cho U23 Việt Nam trên chấm luân lưu.
Kết thúc 120 phút
115'
Các cầu thủ U23 Hàn Quốc tập trung tạt bổng vào vòng cấm. Tuy nhiên, hàng thủ U23 Việt Nam vẫn đang đứng vững.
107'
Bóng được tạt vào từ cánh phải cho Hyun Yong bật cao đánh đầu đi sạt cột dọc.
101'
Bóng được chọc khe cho Tae Won xâm nhập vòng cấm rồi chích mũi giày kết thúc, chưa thể đánh bại Cao Văn Bình.
96'
Bóng được tạt vào từ cánh phải cho "cây sào" Min Ha đánh đầu. Tuy nhiên, lần này Văn Bình đã hóa giải thành công.
93'
Trung vệ Đức Anh dính chấn thương, rời sân nhường chỗ cho Thanh Nhàn.
Kết thúc 90 phút
90'+7
Bàn thắng (2-2. Min Ha): Bóng được rót bổng vào vòng cấm, Min Ha tận dụng lợi thế thể hình tranh chấp tốt rồi xoay người dứt điểm chân trái đánh bại thủ môn Văn Bình, quân bình tỷ số 2-2.
90'
Hiệp hai có 7 phút bù giờ.
86'
Thẻ đỏ (Đình Bắc): Tiền đạo U23 Việt Nam có pha phạm lỗi nguy hiểm với Chan Ouk. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu Đình Bắc.
U23 Việt Nam chỉ còn đá với 10 người trong ít phút cuối trận.
83'
Lee Chan Ouk thử vận may với cú tạc đạn tầm xa nhưng bóng bay vọt xà ngang.
82'
HLV Kim Sang Sik tung nốt Xuân Bắc và Ngọc Mỹ vào sân thay cho Thái Sơn cùng Văn Thuận.
78'
Trong thế chẳng còn gì để mất, U23 Hàn Quốc đẩy cả đội hình lên tấn công. Khung thành Cao Văn Bình thường xuyên bị đặt trong tình trạng báo động.
71'
Bàn thắng (2-1, Đình Bắc): U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt có góc sút rộng bên ngoài vòng cấm. Đình Bắc bước lên thực hiện pha cứa lòng chân phải hiểm hóc, ghi bàn thắng tuyệt đẹp cho đoàn quân áo đỏ.
69'
Bàn thắng (1-1, Kim Tae Won): Tiền đạo vào sân thay người của U23 Hàn Quốc xử lý tốt đầu vòng cấm rồi tung cú đá chân phải hiểm hóc nhằm góc xa quân bình tỷ số 1-1.
66'
U23 Hàn Quốc được hưởng quả đá phạt ngay rìa vòng cấm. Seong Jin bước lên cứa lòng nhưng chưa thể gây khó cho thủ thành Cao Văn Bình.
63'
Nhận bóng trong vòng cấm, Văn Thuận xoay người dứt điểm ngay bằng chân trái. Tiếc rằng, bóng đi ra ngoài.
Ngoài đường biên, Phạm Minh Phúc vừa vào sân thay cho Lê Văn Hà.
58'
Đội trưởng Khuất Văn Khang được tung vào sân thay cho Phi Hoàng.
55'
Bóng được tạt bổng vào trong cho Jae Seng đánh đầu khi mà thủ môn Văn Bình đã lao ra. Tuy nhiên, bóng bay qua xà ngang.
50'
U23 Hàn Quốc đang tăng tốc mạnh mẽ ở hiệp hai. Seung Bae vừa kết thúc trong vòng cấm nhưng bị Võ Anh Quân chặn lại.
46'
Ngay đầu hiệp hai, Công Phương được tung vào sân thay cho Quốc Việt.
Bên kia chiến tuyến, U23 Hàn Quốc cũng có 3 sự thay đổi người.
Kết thúc hiệp 1
45'
Hiệp một có 3 phút bù giờ.
Thái Sơn vừa bị đau, cần đến sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Sau đó, anh trở lại sân tiếp tục thi đấu.
40'
U23 Hàn Quốc dàn xếp đá phạt bên cánh phải. Bóng được rót vào trong cho Hyun Tae bật cao đánh đầu khá nguy hiểm.
34'
Sau tình huống dàn xếp phạt góc của U23 Hàn Quốc, Đình Bắc có va chạm với Seung Bae trong vòng cấm và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền.
Tuy nhiên, sau khi xem lại VAR, "vị vua áo đen" người Kuwait đã hủy quyết định ban đầu, bởi Đình Bắc không hề phạm lỗi với cầu thủ U23 Hàn Quốc.
30'
Bàn thắng (1-0, Quốc Việt): Đình Bắc xử lý thông minh bên cánh trái. Anh kiến tạo cho Quốc Việt xâm nhập vòng cấm rồi quăng chân trái sút căng tung nóc lưới U23 Hàn Quốc.
27'
U23 Hàn Quốc phối hợp trung lộ ăn ý. Min Jun xoay người dứt điểm nhanh trong vòng cấm nhưng thủ môn Cao Văn Bình đã đổ người cứu thua ngoạn mục.
22'
Thủ môn Cao Văn Bình bị đau sau pha va chạm với đồng đội. Được các nhân viên y tế chăm sóc, người gác đền của SLNA đã có thể tiếp tục thi đấu.
18'
U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt bên cánh phải. Bóng được tạt vào trong và Thái Sơn có cơ hội volley ngoài vòng cấm, bóng bay cao so với khung thành.
13'
Do Huyn vừa thử vận may với cú nã pháo tầm xa nhưng bóng bay qua thiếu chính xác.
Ngay sau đó, U23 Việt Nam đưa ra câu trả lời. Tiếc rằng, đường chuyền bằng má ngoài từ cánh trái của Đình Bắc bị thủ thành Jae Yun bắt gọn.
10'
Sau ít phút đầu có phần bị lép vế, U23 Việt Nam dần giành lại thế trận với những pha phối hợp nhóm nhỏ, khiến đối thủ phải đuổi theo bóng.
4'
Những phút đầu diễn ra với thế trận áp đảo nghiêng về U23 Hàn Quốc. Họ kiểm soát bóng tốt và cố gắng khoét vào cánh phải do Anh Quân trấn giữ.
22h
Trận đấu bắt đầu.
21h30
20h30
HLV Kim Sang Sik quyết định thực hiện 9 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận bán kết. Thủ thành Cao Văn Bình, Đức Anh, Văn Hà, Anh Quân, Văn Thuận, Đình Bắc, Quốc Việt, Quốc Cường, Phi Hoàng đá chính từ đầu.