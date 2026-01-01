Xem video highlights U23 Việt Nam 2-2 U23 Hàn Quốc (pen 7-6):

618491024_1218853970448514_5530638591842423617_n.jpg
Thầy trò Kim Sang Sik đã có một kỳ U23 châu Á thành công vang dội - Ảnh: VFF

Đội hình ra sân

U23 Việt Nam: Văn Bình, Đức Anh, Nhật Minh, Văn Hà (Minh Phúc 63'), Anh Quân, Phi Hoàng (Văn Khang 59'), Thái Sơn, Quốc Cường, Đình Bắc, Văn Thuận, Quốc Việt (Công Phương 46').

U23 Hàn Quốc: Jae Yun, Min Jun, Hyun Seo, Hyun Tae, Dong Jin, Ji Hun, Do Hyun, Min Ha, Jae Sang, Seung Bae, Seok Hwan.

Bàn thắng: Quốc Việt 30', Đình Bắc 71' - Tae Won 69', Min Ha 90'+7

Thẻ đỏ: Đình Bắc 86'

617846172_1480137600140772_8429179997439147435_n.jpg
Khuất Văn Khang cùng các đồng đội khoe tấm HCĐ U23 châu Á - Ảnh: FBNV

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn

24/01/2026 | 01:06

Kết thúc

618087590_1218844410449470_5194654672049648373_n.jpg
U23 Việt Nam giành chiến thắng quả cảm ở trận tranh hạng ba U23 châu Á - Ảnh: VFF
Thu gọn
24/01/2026 | 00:55

Penalty

Trong loạt "đấu súng" căng thẳng, 6 cầu thủ Hàn Quốc đều thực hiện thành công. Bên kia chiến tuyến, Văn Khang, Minh Phúc, Quốc Cường, Ngọc Mỹ, Nhật Minh, Xuân Bắc cũng không cho thủ môn Jae Yun cơ hội cản phá.

Đến lượt sút thứ 7, Hyun Seo không khuất phục được thủ môn Cao Văn Bình trên chấm 11m. Ở quả đá quyết định, Thanh Nhàn dứt điểm quyết đoán đem về chiến thắng 7-6 cho U23 Việt Nam trên chấm luân lưu.

618250420_1299365515284553_4848522580514591248_n.jpg
619255391_945058761178042_812655779017441375_n.jpg
620727965_24979895908351924_1839891822138679629_n.jpg
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ U23 Việt Nam - Ảnh: Ted Trần
Thu gọn
24/01/2026 | 00:39

Kết thúc 120 phút

1 (9).jpg
120 phút chính thức khép lại với tỷ số hòa 2-2. Hai đội sẽ phải phân định thắng thua trên chấm penalty - Ảnh: AFC
Thu gọn
24/01/2026 | 00:37

115'

Các cầu thủ U23 Hàn Quốc tập trung tạt bổng vào vòng cấm. Tuy nhiên, hàng thủ U23 Việt Nam vẫn đang đứng vững.

Thu gọn
24/01/2026 | 00:25

107'

Bóng được tạt vào từ cánh phải cho Hyun Yong bật cao đánh đầu đi sạt cột dọc.

Thu gọn
24/01/2026 | 00:15

101'

Bóng được chọc khe cho Tae Won xâm nhập vòng cấm rồi chích mũi giày kết thúc, chưa thể đánh bại Cao Văn Bình.

Thu gọn
24/01/2026 | 00:10

96'

Bóng được tạt vào từ cánh phải cho "cây sào" Min Ha đánh đầu. Tuy nhiên, lần này Văn Bình đã hóa giải thành công.

1 (5).jpg
U23 Việt Nam tập trung phòng ngự - Ảnh: AFC
Thu gọn
24/01/2026 | 00:07

93'

Trung vệ Đức Anh dính chấn thương, rời sân nhường chỗ cho Thanh Nhàn.

Thu gọn
24/01/2026 | 00:03

Kết thúc 90 phút

616510043_1392989046205425_222481816786464662_n.jpg
Hai đội hòa nhau 2-2 sau 90 phút chính thức, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ - Ảnh: Ted Trần
Thu gọn
23/01/2026 | 23:59

90'+7

Bàn thắng (2-2. Min Ha): Bóng được rót bổng vào vòng cấm, Min Ha tận dụng lợi thế thể hình tranh chấp tốt rồi xoay người dứt điểm chân trái đánh bại thủ môn Văn Bình, quân bình tỷ số 2-2.

Thu gọn
23/01/2026 | 23:50

90'

Hiệp hai có 7 phút bù giờ.

Thu gọn
23/01/2026 | 23:47

86'

Thẻ đỏ (Đình Bắc): Tiền đạo U23 Việt Nam có pha phạm lỗi nguy hiểm với Chan Ouk. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu Đình Bắc.

U23 Việt Nam chỉ còn đá với 10 người trong ít phút cuối trận.

Thu gọn
23/01/2026 | 23:43

83'

Lee Chan Ouk thử vận may với cú tạc đạn tầm xa nhưng bóng bay vọt xà ngang.

Thu gọn
23/01/2026 | 23:41

82'

HLV Kim Sang Sik tung nốt Xuân Bắc và Ngọc Mỹ vào sân thay cho Thái Sơn cùng Văn Thuận.

Thu gọn
23/01/2026 | 23:37

78'

Trong thế chẳng còn gì để mất, U23 Hàn Quốc đẩy cả đội hình lên tấn công. Khung thành Cao Văn Bình thường xuyên bị đặt trong tình trạng báo động.

Thu gọn
23/01/2026 | 23:31

71'

Bàn thắng (2-1, Đình Bắc): U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt có góc sút rộng bên ngoài vòng cấm. Đình Bắc bước lên thực hiện pha cứa lòng chân phải hiểm hóc, ghi bàn thắng tuyệt đẹp cho đoàn quân áo đỏ.

619900024_4380697602163666_4574208658789937742_n.jpg
617517021_911314688099331_4853252983096703762_n.jpg
618504135_1581808362860018_92217393528604193_n.jpg
Đình Bắc ghi bàn từ cú đá phạt đẳng cấp - Ảnh: Ted Trần
Thu gọn
23/01/2026 | 23:29

69'

Bàn thắng (1-1, Kim Tae Won): Tiền đạo vào sân thay người của U23 Hàn Quốc xử lý tốt đầu vòng cấm rồi tung cú đá chân phải hiểm hóc nhằm góc xa quân bình tỷ số 1-1.

Thu gọn
23/01/2026 | 23:26

66'

U23 Hàn Quốc được hưởng quả đá phạt ngay rìa vòng cấm. Seong Jin bước lên cứa lòng nhưng chưa thể gây khó cho thủ thành Cao Văn Bình.

617584879_1400210698556354_610093530998951875_n.jpg
Các cầu thủ U23 Việt Nam đang thi đấu đầy cố găng - Ảnh: Ted Trần
Thu gọn
23/01/2026 | 23:22

63'

Nhận bóng trong vòng cấm, Văn Thuận xoay người dứt điểm ngay bằng chân trái. Tiếc rằng, bóng đi ra ngoài.

Ngoài đường biên, Phạm Minh Phúc vừa vào sân thay cho Lê Văn Hà.

Thu gọn
23/01/2026 | 23:19

58'

Đội trưởng Khuất Văn Khang được tung vào sân thay cho Phi Hoàng.

Thu gọn
23/01/2026 | 23:16

55'

Bóng được tạt bổng vào trong cho Jae Seng đánh đầu khi mà thủ môn Văn Bình đã lao ra. Tuy nhiên, bóng bay qua xà ngang.

1 (4).jpg
U23 Hàn Quốc liên tục nhồi bóng bổng vào vòng cấm - Ảnh: AFC
Thu gọn
23/01/2026 | 23:13

50'

U23 Hàn Quốc đang tăng tốc mạnh mẽ ở hiệp hai. Seung Bae vừa kết thúc trong vòng cấm nhưng bị Võ Anh Quân chặn lại.

Thu gọn
23/01/2026 | 23:05

46'

Ngay đầu hiệp hai, Công Phương được tung vào sân thay cho Quốc Việt.

Bên kia chiến tuyến, U23 Hàn Quốc cũng có 3 sự thay đổi người.

Thu gọn
23/01/2026 | 22:53

Kết thúc hiệp 1

G_XAKllW0AA_LsG.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về U23 Hàn Quốc - Ảnh: AFC
Thu gọn
23/01/2026 | 22:47

45'

Hiệp một có 3 phút bù giờ.

Thái Sơn vừa bị đau, cần đến sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Sau đó, anh trở lại sân tiếp tục thi đấu.

Thu gọn
23/01/2026 | 22:41

40'

U23 Hàn Quốc dàn xếp đá phạt bên cánh phải. Bóng được rót vào trong cho Hyun Tae bật cao đánh đầu khá nguy hiểm.

Thu gọn
23/01/2026 | 22:36

34'

Sau tình huống dàn xếp phạt góc của U23 Hàn Quốc, Đình Bắc có va chạm với Seung Bae trong vòng cấm và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền.

Tuy nhiên, sau khi xem lại VAR, "vị vua áo đen" người Kuwait đã hủy quyết định ban đầu, bởi Đình Bắc không hề phạm lỗi với cầu thủ U23 Hàn Quốc.

Thu gọn
23/01/2026 | 22:32

30'

Bàn thắng (1-0, Quốc Việt): Đình Bắc xử lý thông minh bên cánh trái. Anh kiến tạo cho Quốc Việt xâm nhập vòng cấm rồi quăng chân trái sút căng tung nóc lưới U23 Hàn Quốc.

618356187_1248212360535286_936937231008197846_n.jpg
618233279_957710243380447_4029764235393736981_n.jpg
Quốc Việt là người khai thông bế tắc với cú sút chân trái quyết đoán -  Ảnh: Ted Trần
616635115_1923738488238402_484375222587539203_n.jpg
618473024_946054037745543_754773524235654853_n.jpg
Các cầu thủ áo đỏ ăn mừng tri ân đồng đội Hiểu Minh -  Ảnh: Ted Trần
Thu gọn
23/01/2026 | 22:27

27'

U23 Hàn Quốc phối hợp trung lộ ăn ý. Min Jun xoay người dứt điểm nhanh trong vòng cấm nhưng thủ môn Cao Văn Bình đã đổ người cứu thua ngoạn mục.

Thu gọn
23/01/2026 | 22:22

22'

Thủ môn Cao Văn Bình bị đau sau pha va chạm với đồng đội. Được các nhân viên y tế chăm sóc, người gác đền của SLNA đã có thể tiếp tục thi đấu.

1 (2).jpg
Thủ môn Cao Văn Bình đang thể hiện tốt trong khung gỗ - Ảnh: AFC
Thu gọn
23/01/2026 | 22:18

18'

U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt bên cánh phải. Bóng được tạt vào trong và Thái Sơn có cơ hội volley ngoài vòng cấm, bóng bay cao so với khung thành.

Thu gọn
23/01/2026 | 22:13

13'

Do Huyn vừa thử vận may với cú nã pháo tầm xa nhưng bóng bay qua thiếu chính xác.

Ngay sau đó, U23 Việt Nam đưa ra câu trả lời. Tiếc rằng, đường chuyền bằng má ngoài từ cánh trái của Đình Bắc bị thủ thành Jae Yun bắt gọn.

873euhfhfhfh.jpg
Đình Bắc tranh chấp với đối phương - Ảnh: AFC
Thu gọn
23/01/2026 | 22:10

10'

Sau ít phút đầu có phần bị lép vế, U23 Việt Nam dần giành lại thế trận với những pha phối hợp nhóm nhỏ, khiến đối thủ phải đuổi theo bóng.

Thu gọn
23/01/2026 | 22:04

4'

Những phút đầu diễn ra với thế trận áp đảo nghiêng về U23 Hàn Quốc. Họ kiểm soát bóng tốt và cố gắng khoét vào cánh phải do Anh Quân trấn giữ.

s33r3rfff.jpg
Hai đội khởi đầu đầy quyết tâm - Ảnh: AFC
Thu gọn
23/01/2026 | 21:53

22h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
23/01/2026 | 21:52

21h30

fvsdvrgtr4545.jpg
fdef44fff.jpg
Các cầu thủ U23 Việt Nam khởi động trước trận - Ảnh: AFC
Thu gọn
23/01/2026 | 20:40

20h30

HLV Kim Sang Sik quyết định thực hiện 9 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận bán kết. Thủ thành Cao Văn Bình, Đức Anh, Văn Hà, Anh Quân, Văn Thuận, Đình Bắc, Quốc Việt, Quốc Cường, Phi Hoàng đá chính từ đầu.

615816155_850646304454789_2035047041029308528_n.jpg
Đội hình ra sân U23 Việt Nam - Ảnh: VFF
G_Wmi PbAAIKPkw.jpg
Đội hình ra sân U23 Hàn Quốc - Ảnh: KFA
Thu gọn
23/01/2026 | 09:45

20h

616551142_1217938893873355_1920382578775128535_n.jpg
Các cầu thủ U23 Việt Nam bày tỏ sự quyết tâm ở buổi tập cuối cùng tại Jeddah - Ảnh: VFF
Thu gọn
23/01/2026 | 09:44

19h30

619120810_1216902917310286_3052793292401808491_n.jpg
Lịch thi đấu trận tranh hạng 3 và chung kết U23 châu Á - Ảnh: VFF
Thu gọn
23/01/2026 | 09:44

19h

G_R5vowbAAAAOfV.jpg
Trận tranh hạng 3 hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Asean Football
Thu gọn