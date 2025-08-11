Các hệ thống UGV của Lữ đoàn Khartiia thường được sử dụng cho nhiệm vụ hậu cần và sơ tán. Lần này, binh sĩ điều khiển UGV của lữ đoàn đã thực hiện thành công cả hai chức năng trong một chiến dịch. Cụ thể, chiến dịch gồm cung cấp lương thực, nhiên liệu và nước uống cho tiền tuyến, sau đó sơ tán một binh sĩ bị thương.

Theo trang Militarnyi, Zmiy-500 khởi hành theo tuyến đường được định sẵn, mang theo hàng hóa thiết yếu cho vị trí bộ binh. Khi đến nơi, hàng hóa nhanh chóng được dỡ xuống để tạo không gian cho người lính bị thương nặng ở chân nằm lên.

Video: Militarnyi

Khó khăn chính của nhiệm vụ này là con đường đến địa điểm sơ tán có địa hình phức tạp, gồ ghề, cùng mối đe dọa thường trực từ máy bay không người lái (UAV) của Nga. Tuy nhiên, Zmiy-500 đã thành công vượt quãng đường xa, và đưa người lính bị thương tới chỗ nhân viên y tế chờ sẵn. Tổng chiều dài của tuyến đường là 34km.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa người điều khiển và UGV Zmiy-500 đã kịp thời cứu mạng binh sĩ bởi chỉ cần chậm trễ vài giờ, người này có thể mất mạng.

UGV Zmiy đã chính thức được Lực lượng Phòng vệ Ukraine phê duyệt sử dụng vào năm 2024. Theo nhà sản xuất, thiết bị này nặng 850kg, và có khả năng chở 500kg hàng hóa trong khoang hành lý.