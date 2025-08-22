Trong video được Boston Dynamics đăng tải, Atlas không chỉ thể hiện khả năng thao tác phức tạp mà còn bình tĩnh đối phó khi bị con người cố tình quấy rối, cho thấy bước tiến vượt bậc của công nghệ robot.

Video do Boston Dynamics phối hợp với Toyota Research Institute (TRI) công bố cho thấy Atlas đang dần tiệm cận sự linh hoạt của con người, dù tốc độ vẫn còn chậm.

Bí quyết nằm ở mô hình hành vi lớn (Large Behavior Model – LBM), được huấn luyện trên kho dữ liệu khổng lồ về hành động con người. Nhờ đó, Atlas có thể học và thích ứng nhanh với các hành vi mới mà không cần lập trình thủ công.

Trong thử nghiệm, Atlas kéo giỏ đồ lại gần, mở ra và lần lượt chuyển từng vật thể sang giỏ lớn hơn. Robot còn nhận diện hình dạng để cầm nắm chính xác và đặt đồ vật lên kệ.

Ngoài ra, nó còn thể hiện khả năng đi bộ, cúi người, phân loại và sắp xếp - những thao tác vốn trước đây rất khó với robot hình người.

Điểm gây ấn tượng nhất không nằm ở những thao tác kỹ thuật mà ở cách Atlas giữ bình tĩnh khi bị một người cố tình xô đẩy và làm rối loạn công việc. Bất chấp những cản trở, Atlas vẫn kiên nhẫn và hoàn thành nhiệm vụ.

Scott Kuindersma, Phó Chủ tịch nghiên cứu robot tại Boston Dynamics, nhấn mạnh: “Công việc này hé lộ cách chúng tôi xây dựng robot đa năng, thay đổi cách con người sống và làm việc. Việc huấn luyện một mạng nơ-ron duy nhất để thực hiện nhiều nhiệm vụ thao tác phức tạp sẽ giúp robot tổng quát hóa tốt hơn. Các robot tiên tiến như Atlas là công cụ lý tưởng để thu thập dữ liệu cho những tác vụ đòi hỏi sự chính xác, khéo léo và sức mạnh toàn thân”.

Từ phía TRI, Russ Tedrake, Phó Chủ tịch phụ trách LBM, bổ sung: “Một trong những giá trị cốt lõi của robot hình người là khả năng thực hiện vô số tác vụ trong các môi trường vốn dành cho con người. Các phương pháp lập trình truyền thống không thể mở rộng để đáp ứng thách thức này. LBM mang đến hướng đi hoàn toàn mới - kỹ năng được bổ sung nhanh qua các màn trình diễn của con người. Khi mô hình ngày càng mạnh mẽ, số lượng trình diễn cần thiết cũng giảm dần trong khi hành vi trở nên bền vững hơn”.

Dự án Atlas do Kuindersma và Tedrake đồng dẫn dắt, với mục tiêu khám phá cách các mô hình lớn có thể nâng cao khả năng điều khiển toàn thân, vận động linh hoạt và thao tác tinh vi.

Video mới không chỉ là màn trình diễn công nghệ, mà còn mở ra viễn cảnh robot hình người có thể trở thành “đồng nghiệp” hỗ trợ con người trong đời sống và công việc.

(Theo Interesting Engineering)