Theo Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/11 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai tên lửa Iskander-M để tập kích các mục tiêu Ukraine ở gần khu định cư Vasilyevskoye, vùng Dnipropetrovsk.

"Kíp chiến đấu của tổ hợp tên lửa đạn đạo Iskander-M đã tấn công chính xác vào 2 bệ phóng thuộc tổ hợp tên lửa Neptune và 1 xe phóng của hệ thống HIMARS, gây ra thiệt hại lớn cho đối thủ", phía Nga cho biết.

Trước đó, quân đội Nga cũng sử dụng tên lửa Iskander để loại khỏi vòng chiến đấu một tổ hợp HIMARS khác của Ukraine ở gần làng Sredny Burluk, cách Chuguyev khoảng 45km.

Tên lửa Iskander-M của Nga tập kích các bệ phóng Neptune và HIMARS bên phía Ukraine. Video: Zvezda

Tên lửa đạn đạo Iskander-M có trọng lượng 3.800kg, trong đó phần đầu đạn nặng từ 480 - 700kg tùy thuộc là loại thông thường hay hạt nhân; dài 7,3m và tầm bắn khoảng 500km. Khi được dẫn đường bằng hệ thống định vị vệ tinh GLONASS, độ lệch mục tiêu đồng tâm (CEP) của Iskander-M chỉ khoảng 2 - 7m.

Iskander-M được áp dụng công nghệ tàng hình kỹ thuật plasma, tức là tạo ra một lớp mây trung tính về điện bao quanh phần đầu đạn tên lửa, khiến hệ thống radar của đối phương khó phát hiện. Do vậy, tên lửa này có khả năng thoát khỏi sự giám sát của radar phòng không của đối phương.