Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Trong đoạn video do hãng tin TASS công bố, khi thực hiện nhiệm vụ trinh sát trên vùng không phận gần làng Kuzmskoye thuộc tỉnh Sumy, cách biên giới Nga - Ukraine 18km, máy bay không người lái (UAV) của các lực lượng Moscow đã phát hiện vị trí của binh sĩ và pháo phản lực HIMARS của Ukraine được triển khai bên rìa một khu rừng.

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Các lực lượng tên lửa Nga sử dụng Iskander-M để tập kích mục tiêu chỉ định. Đòn tấn công đã khiến pháo HIMARS và 2 phương tiện khác của đối phương bị phá hủy, đồng thời đánh sập một căn hầm và vô hiệu hóa 15 binh sĩ Ukraine”.

Giây phút tên lửa Iskander nã vào vị trí cỗ pháo HIMARS và binh sĩ Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Theo số liệu cập nhật ngày 20/10 trên chuyên trang phân tích phòng thủ tình báo Oryxspioenkop của Hà Lan, quân đội Ukraine cho đến nay đã mất ít nhất 4 khẩu pháo phản lực HIMARS và 3 khí tài loại này bị hư hại nặng trong cuộc xung đột với Nga.