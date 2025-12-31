Theo hãng tin Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này dùng UAV để tập kích một xe tăng Leopard 1A5 của Ukraine ở gần khu định cư Sergeevka thuộc vùng Donetsk.

"Các UAV trinh sát của Trung tâm Rubicon đã tìm thấy xe tăng của đối phương trong một cánh rừng. Lữ đoàn Bộ binh cơ giới số 15 sau đó đã triển khai nhiều UAV cảm tử để tấn công mục tiêu", phía Nga cho biết.

Báo cáo ban đầu tiết lộ, các UAV của Nga đã đánh trúng khu vực tiếp giáp giữa tháp pháo và thân xe tăng, khiến chiếc Leopard của đối phương bốc cháy và mất đi khả năng tác chiến. Cách đây không lâu, quân đội Nga cũng khiến Kiev mất một xe tăng M1A1 Abrams ở gần khu định cư Krasnoarmeysk.

UAV cảm tử Nga tập kích xe tăng Leopard 1A5 của Ukraine. Video: Zvezda

Theo dữ liệu của trang theo dõi quân sự Oryx, Ukraine đã mất tổng cộng 28 xe tăng Leopard 1A5 kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra vào năm 2022.

Leopard 1A5 là phiên bản nâng cấp của dòng xe tăng Leopard 1 do Đức phát triển từ những năm 1960. Dù không phải là xe tăng hiện đại nhất trong kho vũ khí của Ukraine nhưng Leopard 1A5 vẫn được đánh giá cao nhờ thiết kế linh hoạt, khả năng cơ động và hỏa lực mạnh mẽ.

Xe tăng này được trang bị pháo chính L7 105mm, có khả năng xuyên giáp hiệu quả đối với các mục tiêu bọc thép phổ biến. Tuy nhiên, điểm yếu của Leopard 1A5 là lớp giáp tương đối mỏng, vốn được thiết kế để ưu tiên tốc độ và cơ động hơn là khả năng chống chịu. Điều này khiến Leopard 1A5 trở thành mục tiêu dễ bị tổn thương trước các loại vũ khí công nghệ cao, đặc biệt là UAV cảm tử.