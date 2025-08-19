Theo hãng tin Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/8 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này dùng UAV để bắn cháy 2 xe tăng Leopard của Ukraine ở mặt trận Kharkiv.

"Các UAV trinh sát đã phát hiện 2 xe tăng Leopard được Ukraine ngụy trang trong các rừng cây ở tiền tuyến. Tọa độ sau đó nhanh chóng được gửi về trung tâm chỉ huy và đòn tấn công chính xác từ các UAV cảm tử đã phá hủy 2 phương tiện này. UAV trinh sát cũng đã bay lại gần mục tiêu, xác nhận chúng đã phát nổ và bốc cháy dữ dội", phía Nga cho biết.

Ukraine đã nhận được nhiều xe tăng Leopard 1 và Leopard 2 từ các quốc gia NATO như một phần hỗ trợ quân sự nhằm đối phó với các lực lượng Nga. Tuy nhiên, các dòng xe này đã trở thành mục tiêu dễ bị tổn thương trước sự tấn công của UAV cảm tử.

Theo báo cáo của trang theo dõi quân sự Oryx, tính từ đầu cuộc xung đột, Ukraine đã tổn thất tổng cộng 19 xe tăng Leopard 1A5, 27 xe tăng Leopard 2A4 và 13 xe tăng Leopard 2A6. Trong số này, xe tăng Leopard 2A6 là hiện đại nhất, nhưng cũng đắt đỏ nhất khi có giá lên tới 10 triệu USD/chiếc.