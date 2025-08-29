Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên không phận thành phố Pokrovsk, Ukraine, các khí tài trinh sát của lực lượng Moscow đã phát hiện một xe tăng Leopard của đối phương đang di chuyển trên những con phố. Sau đó, phía Nga đã điều động một số FPV cảm tử tham gia tập kích xe tăng Ukraine.

“Đòn tập kích đầu tiên đã nhắm vào khu vực động cơ của xe tăng Leopard, khiến khí tài này mất khả năng di chuyển. Sau đó, các binh sĩ Nga tiếp tục điều khiển FPV tấn công vào xe tăng, khiến đạn dược phát nổ, dẫn đến vụ nổ thứ cấp”, hãng tin TASS trích dẫn thông cáo viết.

FPV Nga đuổi theo và tập kích xe tăng Leopard của Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Hiện quân đội Ukraine chưa bình luận về đoạn video trên.

Theo số liệu cập nhật của chuyên trang phân tích phòng thủ tình báo Oryxspioenkop của Hà Lan, tính tới cuối tháng 8/2025, quân đội Ukraine đã mất 21 xe tăng Leopard 1A5, 27 chiếc Leopard 2A4 và 16 chiếc Leopard 2A6 trong cuộc xung đột với Nga.