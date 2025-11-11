Theo hãng tin Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/11 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai UAV để tập kích một hệ thống M777 của Kiev ở gần khu định cư Orekhiv thuộc vùng Zaporizhzhia, miền nam Ukraine.

"Đơn vị lính dù Ulyanovsk đã phát hiện hệ thống pháo được các lực lượng Kiev ngụy trang trong một chiến hào. Sau khi xác định được tọa độ, các UAV cảm tử đã được triển khai để tấn công chính xác vào mục tiêu", phía Nga cho biết.

Theo báo cáo của tập đoàn sản xuất UAV ZALA, quân đội Nga đã khiến Ukraine mất gần 200 hệ thống M777 kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng.

UAV cảm tử Nga bắn cháy lựu pháo M777 của Ukraine tại mặt trận Zaporizhzhia. Video: Zvezda

M777 là lựu pháo do Tập đoàn quân sự BAE Systems chế tạo để thay thế lựu pháo M198 có trong biên chế của quân đội Mỹ vào đầu thập niên 2000. Mẫu lựu pháo này có khối lượng 4,2 tấn; chiều dài khi hành quân là 9,5m và khi tác chiến là 10,7m; tốc độ bắn từ 2-7 phát/phút.

M777 sử dụng loại đạn M107 theo tiêu chuẩn của NATO, với tầm bắn xa nhất đạt khoảng 24km. Về sau, các chuyên gia quân sự Mỹ đã phát minh ra loại đạn M982 Excalibur có dẫn đường bằng Hệ thống định vị toàn cầu (GPS), qua đó nâng tầm bắn của M777 lên hơn 40km.