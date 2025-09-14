Theo báo Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/9 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này sử dụng UAV cảm tử để tấn công phá hủy một khẩu lựu pháo M119 của Kiev ở gần khu định cư Novogrigorovka thuộc vùng Dnipropetrovsk, miền đông Ukraine.

"Đơn vị trinh sát của nhóm tác chiến Vostok đã phát hiện ra một kíp pháo binh của đối phương đang ẩn náu trong một cánh rừng gần làng Novogrigorovka. Sau khi xác định được vị trí chính xác, UAV cảm tử Lancet đã được triển khai để phá hủy mục tiêu", phía Nga cho biết.

Báo cáo sau đó xác nhận, khí tài của Ukraine vừa bị loại bỏ là lựu pháo M119 do Mỹ viện trợ.

UAV cảm tử Nga bắn nổ lựu pháo M119 của Ukraine ở tiền tuyến. Video: Zvezda

M119A3 là lựu pháo hạng nhẹ cỡ nòng 105mm, do Mỹ chuyển giao cho Ukraine trong một gói viện trợ quân sự được công bố cuối năm 2022. Lựu pháo này có tầm bắn 19,5km, với tốc độ khai hỏa 6 phát/phút.

Điểm nổi bật của M119A3 là hệ thống điều khiển hỏa lực được tích hợp định vị GPS và màn hình kỹ thuật số dành cho xạ thủ, nhằm giúp cho kíp chiến đấu có thể bắn hạ mục tiêu đối phương với tỷ lệ chính xác cao hơn. Bên cạnh đó, do có trọng lượng chỉ khoảng 2,1 tấn, M119A3 có thể được lắp trên các xe tải cỡ nhỏ hay xe chiến đấu HMMWV.