Theo hãng tin Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này dùng UAV để tập kích hàng loạt phương tiện và vũ khí của Ukraine trên tiền tuyến.

"Đơn vị UAV Rubicon đã thành công sử dụng UAV cảm tử để bắn nổ hàng loạt phương tiện của đối thủ. Các mục tiêu Ukraine bị phá hủy bao gồm xe bọc thép M113, nhiều xe cơ giới quân sự, hệ thống tác chiến điện tử, robot mặt đất và cứ điểm tạm thời. Đơn vị vận hành UAV cũng đã dọn dẹp bầu trời khi tiêu diệt nhiều UAV của đối phương", phía Nga cho biết.

UAV cảm tử Nga bắn nổ xe bọc thép M113 và hàng loạt phương tiện của Ukraine. Video: Zvezda

M113 là xe bọc thép bánh xích thuỷ bộ lưỡng dụng do Mỹ chế tạo và bắt đầu đưa vào sản xuất vào cuối những năm 1950, nhằm mục đích chuyên chở binh sĩ trên chiến trường. Xe nặng 14 tấn; dài 5,3m; rộng 3m và cao 1,85m. Tốc độ tối đa của M113 đạt 66 km/h, phạm vi hoạt động 483km.

Kíp điều khiển M113 có 2 người gồm trưởng xe và lái xe. Khoang sau đủ rộng để chuyên chở 11 binh sĩ được trang bị đầy đủ vũ khí. Khi cần triển khai bộ binh trên thực địa, kíp lái sẽ cho mở cửa ở phía sau xe.

Theo báo cáo của trang theo dõi quân sự Oryx, Ukraine đã mất tổng cộng 422 xe bọc thép M113 kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra vào năm 2022.