Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong khi tác chiến ở khu định cư Ivanivka thuộc tỉnh Dnipropetrovsk, đông nam Ukraine, các đơn vị Nga đã thu giữ được nhiều vũ khí và đạn dược bị lực lượng phòng thủ của Kiev bỏ lại, "gồm cả các khí tài xuất xứ từ nước ngoài”.

“Tại khu rừng gần làng Ivanivka, chúng tôi đã phát hiện một cỗ xe M113 bị đối phương bỏ lại. Sau đó, các chuyên gia kỹ thuật Nga đã đưa khí tài này ra khỏi khu vực tiền tuyến. Dự kiến, chiếc xe sẽ được chuyển giao cho các đơn vị ở hậu phương”, quân đội Nga thông báo kèm theo đoạn video ghi lại quá trình di dời chiến lợi phẩm đồ sộ.

Cỗ xe M113 của Ukraine bị Nga thu giữ. Ảnh: TASS

Theo trang tin quân sự Army Recognition, M113 là xe bọc thép bánh xích thuỷ bộ lưỡng dụng do Mỹ chế tạo và bắt đầu đưa vào sản xuất vào cuối những năm 1950, nhằm mục đích chuyên chở binh sĩ trên chiến trường. Xe nặng 14 tấn; dài 5,3m; rộng 3m và cao 1,85m.

Kíp điều khiển M113 có 2 người gồm trưởng xe và lái xe. Khoang sau đủ rộng để chuyên chở 11 binh sĩ được trang bị đầy đủ vũ khí. Khi cần triển khai bộ binh trên thực địa, kíp lái sẽ cho mở cửa ở phía sau xe.

Số liệu từ Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) cho biết, quân đội Ukraine đã nhận ít nhất 500 xe M113 do Mỹ và nhiều quốc gia phương Tây khác cung cấp.