Theo hãng tin Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/9 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này sử dụng UAV để bắn nổ nhiều loại khí tài của Ukraine, gồm cả một xe bọc thép Stryker do Mỹ viện trợ.

"Kíp điều khiển UAV cảm tử thuộc Trung tâm Thử nghiệm Rubicon đã tấn công vào các mục tiêu được chỉ định trên tiền tuyến. Đợt tập kích đã khiến đối thủ mất một xe bọc thép Stryker, một trạm radar và nhiều UAV cùng xe thiết giáp khác", phía Nga thông báo.

Ngoài các mục tiêu đã nêu, đoạn video cũng cho thấy, UAV cảm tử của Nga đã đánh trúng một số chiến hào và cứ điểm tạm thời của lực lượng Ukraine.

UAV Nga bắn nổ xe bọc thép Stryker và nhiều loại khí tài của Ukraine. Video: Zvezda

Stryker là xe bọc thép bánh lốp do General Dynamics sản xuất. Mỹ đã chuyển giao phương tiện bọc thép này cho Ukraine từ đầu cuộc xung đột với Nga. Vận tốc tối đa của Stryker là 97km/h, tầm hoạt động khoảng 500km.

Theo một quan chức quân đội Mỹ, Stryker là phương tiện chiến đấu trung gian giữa xe tăng và xe bọc thép Humvee. Chúng có khả năng di chuyển linh hoạt trên nhiều địa hình và bảo vệ binh lính khỏi các loại đạn pháo phổ thông. Về khả năng tấn công, Stryker được trang bị pháo 30mm, 40mm hoặc 105mm tùy biến thể. Giá của mỗi xe bọc thép loại này vào khoảng 4,9 triệu USD.