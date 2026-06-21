Theo kênh truyền hình Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/6 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai UAV cảm tử để bắn nổ một pháo tự hành M109 Paladin của Kiev ở gần khu định cư Druzhkovka thuộc vùng Donetsk, miền đông Ukraine.

"Đơn vị trinh sát của Nhóm tác chiến miền Nam đã phát hiện vũ khí của đối phương được lưu giữ trong một nhà kho. Đòn tấn công chính xác bằng UAV cảm tử sau đó đã phá hủy hoàn toàn nhà kho và khẩu pháo Paladin ở bên trong. Hình ảnh được ghi lại tại hiện trường đã xác nhận điều này", phía Nga cho biết.

Video cảm tử Nga bắn nổ pháo tự hành M109 Paladin của Ukraine ở mặt trận Donetsk. Video: Zvezda

Theo trang tin quân sự Army Recognition, M109 Paladin là pháo tự hành do hãng BAE Systems Platforms & Services, một công ty con của Tập đoàn BAE Systems thiết kế và đưa vào biên chế phục vụ quân đội Mỹ từ năm 1963. Tính tới năm 2013, loại pháo này đã có tới 13 phiên bản nâng cấp khác nhau.

M109 nặng 24,07 tấn; chiều dài 9,12m tính cả nòng; rộng 3,15m; cao 3,28m và cần 6 binh sĩ để vận hành. Vũ khí chính của M109 là khẩu pháo dùng cỡ đạn 155mm theo tiêu chuẩn của khối quân sự NATO. Ngoài ra, xe còn được trang bị một súng máy sử dụng cỡ đạn 12,7x99mm chuẩn NATO với cơ số 500 viên để đối phó với bộ binh đối phương.