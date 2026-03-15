Theo hãng tin Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/3 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai UAV cảm tử để tập kích các mục tiêu thuộc Kiev ở gần khu định cư Pokrovsk thuộc vùng Donetsk, miền đông Ukraine.

UAV Nga tập kích xe tăng và xe bọc thép Ukraine gần Pokrovsk. Video: Zvezda

"Trong chiến dịch xuất kích hàng ngày mới nhất, đơn vị UAV thuộc Nhóm tác chiến Trung tâm đã tìm thấy nhiều phương tiện thiết giáp của đối phương trên các con đường mòn xung quanh Pokrovsk. Đòn tấn công chính xác bằng UAV cảm tử sau đó đã khiến 2 xe tăng và 1 xe bọc thép chở quân của Ukraine bốc cháy, gây ra thiệt hại lớn", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Trong thông cáo riêng rẽ ngày 14/3, Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố đánh giá tổn thất của các lực lượng Kiev trên tất cả các mặt trận trong vòng 24 giờ qua.

"Trong ngày qua, chúng tôi đã khiến đối phương mất tổng cộng 1.135 binh lính, tập kích thành công 1 hệ thống pháo phản lực HIMARS và nhiều cứ điểm tạm thời. Ngoài ra, các lực lượng phòng không cũng đánh chặn thành công 10 bom dẫn đường và 285 UAV do Ukraine phóng trong đêm", phía Nga thông tin.