Đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga chia sẻ hôm 2/5 cho thấy, UAV trinh sát của Trung tâm thử nghiệm Rubicon (Nga) hoạt động trên không phận khu vực Kamianka thuộc tỉnh miền đông Donetsk, Ukraine đã phát hiện một pháo tự hành Caesar của đối phương đang lùi vào vị trí trú ẩn giữa rừng cây. Sau đó, một khí tài cảm tử mang theo thuốc nổ của quân Nga được triển khai để thực hiện nhiệm vụ phá hủy cỗ pháo.

“Thông qua hình ảnh ghi lại theo thời gian thực từ thiết bị trinh sát, chúng tôi xác nhận pháo tự hành Caesar của đối phương đã bị tấn công”, đoạn trích thông cáo của Rubicon viết.

Hiện quân Ukraine chưa bình luận về đoạn video trên.

Theo chuyên trang quân sự Militarnyi, Caesar là pháo tự hành được Tập đoàn quốc phòng GIAT Industrial của Pháp chế tạo và đưa vào trang bị trong thập niên 1990. Tổng trọng lượng khi pháo đặt trên xe tải bánh lốp đạt 17,7 tấn; dài gần 10m; rộng 2,55m; cao 3,2m. Kíp chiến đấu gồm 3 - 5 người.

Pháo Caesar sử dụng đạn cỡ 155mm; tốc độ bắn tối đa đạt 6 phát/phút; khả năng nâng góc nòng pháo tối đa là 66 độ. Tầm bắn tối đa của Caesar đạt hơn 40km khi dùng đạn tăng tầm.