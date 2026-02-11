Theo hãng tin Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/2 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai UAV cảm tử tập kích một xe tăng Abrams của Ukraine tại mặt trận Zaporizhzhia.

"Lữ đoàn số 35 thuộc Nhóm tác chiến Vostok đã phát hiện ra xe tăng Abrams của đối phương trên tiền tuyến. Đợt tấn công bằng UAV cảm tử đầu tiên đã làm xe tăng tê liệt, mất đi khả năng di chuyển. Đợt tấn công chính xác thứ 2 đã phá hủy hoàn toàn phương tiện của đối phương bất chấp việc chiếc Abrams được trang bị lồng thép chống UAV", phía Nga cho biết.

UAV cảm tử Nga bắn nổ xe tăng Abrams của Ukraine. Video: Zvezda

Theo trang theo dõi quân sự Oryx, tính đến hiện tại, Ukraine đã mất 23 xe tăng M1 Abrams do Mỹ và các đối tác viện trợ. Trên thực tế, mẫu xe tăng Abrams xuất hiện ở Ukraine là phiên bản M1A1 cũ, bị gỡ bỏ nhiều công nghệ bảo vệ như giáp uranium nghèo. Điều này khiến mẫu xe tăng nổi tiếng ở phương Tây dễ dàng bị các UAV của Nga bắn nổ, đồng thời không thể hiện được quá nhiều trên tiền tuyến.

M-1 Abrams là xe tăng do tập đoàn General Dynamics của Mỹ sản xuất. Chiến xa này có trọng lượng 57 tấn, chiều dài tổng thể bao gồm cả pháo là 9,83m; chiều rộng 3,66m và chiều cao 2,44m.

Vũ khí chính của M-1 Abrams là pháo nòng trơn M256 cỡ nòng 120mm, sử dụng đạn xuyên giáp đặc biệt M829A2. Ngoài pháo chính là M256, chiến xa này còn trang bị một số vũ khí khác gồm súng máy M240 7,62mm đồng trục, một súng máy 7,62mm khác lắp trên nóc do xạ thủ vận hành và súng máy M250 Browning 12,7mm do chỉ huy điều khiển.