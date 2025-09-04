Trang tin Defense Express cho biết, Bộ Quốc phòng Ukraine mới đây đã công bố đoạn video ghi lại cảnh UAV của nước này bắn nổ "rồng lửa" S-300V của Nga tại tiền tuyến Zaporizhzhia.

"Các thành viên thuộc Lữ đoàn Pechersk số 27 đã sử dụng UAV để bắn cháy một bệ phóng S-300V trị giá 40 triệu USD của đối phương", trích tuyên bố của phía Ukraine.

Báo cáo sơ bộ cho thấy, UAV của Ukraine đã bắn trúng các tên lửa đánh chặn của hệ thống S-300V, khiến chúng phát nổ và bốc cháy dữ dội. Ngoài hệ thống phòng không, Ukraine cũng khiến Nga mất thêm 2 phương tiện khác trong đợt tập kích này.

UAV Ukraine bắn nổ hệ thống phòng không S-300V của Nga tại Zaporizhzhia. Video: Defense Express

S-300V hay SA-12 Gladiator "Võ sĩ giác đấu" là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa được quân đội Liên Xô sử dụng từ năm 1988. Xe nặng gần 50 tấn, dài 12m, rộng 4m, cao 5m. Kíp chiến đấu gồm 3 người.

S-300V được trang bị động cơ diesel V-84 có công suất 840 mã lực. Nhờ vậy, xe có thể di chuyển với vận tốc 53 km/h trên địa hình bằng phẳng, với phạm vi hoạt động đạt 250km.

Theo trang Military Today, S-300V thường đi kèm xe radar 9S15 có tầm hoạt động lên tới 330km. Với các loại khí tài như tên lửa đạn đạo hay tiêm kích của đối phương, 9S15 có thể phát hiện những mục tiêu này lần lượt ở các khoảng cách 150km và 240km. S-300V thường sử dụng tên lửa 9M83 với tầm bắn 75km hoặc tên lửa 9M82 với tầm bắn khoảng 100km.