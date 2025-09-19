Theo tờ Kyiv Post, Trung đoàn độc lập số 412 Nemesis của Ukraine đã tấn công, phá hủy 2 hệ thống phòng không Tor-M2, một bệ phóng Buk-M3 và một hệ thống radar Buk-M2 của Nga.

“Đối phương đang thay đổi chiến thuật để cố gắng ngăn cản và che giấu chúng tôi, nhưng vô ích. Đòn đáp trả của chúng tôi đang vươn tới các mục tiêu”, Trung đoàn số 412 cho hay.

Trung đoàn độc lập số 412 Nemesis của Ukraine công bố hình ảnh tấn công nhiều hệ thống phòng không Nga. Ảnh: Kyiv Post

Theo trung đoàn Ukraine, họ không thể công bố video làm bằng chứng do lo sợ bại lộ những phương pháp cải tiến chiến đấu. “Trong thời gian tới, chúng tôi chắc chắn sẽ tiết lộ video”, Trung đoàn số 412 cho biết và công khai một số hình ảnh để xác nhận thông tin.

“Trung đoàn số 412 đang tiếp tục gây ra tổn thất hàng triệu USD cho đối phương, săn lùng những tài sản có giá trị nhất và phá vỡ các kế hoạch tấn công của họ”, Trung đoàn số 412 cho biết thêm.

Tor-M2 (NATO gọi là SA-15 Gauntlet) là hệ thống phòng không di động tầm ngắn của Nga nhằm đánh chặn các mục tiêu tầm thấp, bao gồm máy bay, trực thăng, UAV và tên lửa dẫn đường. Được ra mắt tại Triển lãm Hàng không Moscow năm 2007, Tor-M2 là phiên bản nâng cấp của Tor-M1 với radar cải tiến, cùng khả năng phóng tên lửa trong quá trình di chuyển và hệ thống kiểm soát hỏa lực được hiện đại hóa.

Hệ thống Tor-M2 mang theo 16 tên lửa 9M338 với phạm vi mở rộng và độ tấn công chính xác cao. Hệ thống này còn có phiên bản Tor-M2K hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết. Năm 2020, Nga đã cải tiến Tor-M2K để bảo vệ các cơ sở khí đốt và dầu mỏ quan trọng.

Trong khi đó, Buk-M3 có giá khoảng 45 triệu USD và nằm trong số các hệ thống phòng không di động tối tân nhất của Nga, với khả năng tiêu diệt máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và các mối đe dọa trên không khác ở độ cao trên 35km và tầm xa 70km.