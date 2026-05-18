Theo Defense Express, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 17/5 đã công bố đoạn video ghi lại chiến dịch tập kích UAV của nước này nhắm vào nhiều mục tiêu Nga trong 24h qua.

"Các đơn vị UAV của Ukraine đã tấn công chính xác vào các mục tiêu trọng yếu, qua đó bào mòn năng lực chiến đấu của đối phương, đồng thời khiến việc chỉ huy và tổ chức hậu cần của Nga trở nên khó khăn hơn", Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết.

UAV Ukraine tập kích tàu chiến, hệ thống phòng không và hàng loạt mục tiêu Nga. Video: Defense Express

Cụ thể, các đơn vị UAV của Kiev đã tấn công một trung tâm thông tin liên lạc chiến lược của Hạm đội Biển Đen Nga tại Crưm, tập kích chính xác một trung tâm chỉ huy của đối thủ ở vùng Donetsk.

Tại Berdyansk, các UAV của Ukraine đã làm hư hại hệ thống cầu cảng phục vụ cho hoạt động hậu cần của Nga. Ở thành phố Kaspiysk thuộc Cộng hòa Dagestan, phía Ukraine cũng tập kích thành công một tàu tuần tra Project 10410.

Theo hướng Luhansk, đơn vị UAV thuộc Lữ đoàn Số 414 của Ukraine đã phá hủy 1 hệ thống phòng không Tor-M2 của Nga. Ngoài ra, một số cơ sở quân sự khác của Nga ở Zaporizhzhia và Pokrovsk cũng bị hư hại vì đợt không kích UAV quy mô lớn của Ukraine.